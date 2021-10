Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Νίμπουρκ: Με “buzzer beater” οι Τσέχοι (βίντεο)

Ο Δικέφαλος του Βορρά “άγγιξε” μία απίστευτη ανατροπή, αλλά ο Χάρτινγκ… μίλησε τελευταίος.

Ήθελε, το πάλεψε, αλλά ο ΠΑΟΚ λύγισε, εν τέλει, απέναντι στη Νίμπουρκ, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 84-83, για τη 2η αγωνιστική στον 5ο όμιλο του Basketball Champions League. Αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε στην εκπνοή, με τον Χάρντινγκ να σουτάρει χωρίς ισορροπία και να δίνει τη νίκη στους Τσέχους.

Ο Δικέφαλος του Βορρά “πληγώθηκε” στη διάρκεια του ματς με τον Τζος Κάρτερ. Στη δεύτερη περίοδο, ο Αμερικανός φόργουορντ σε μια “βουτιά” διεκδίκησης της μπάλας, τραυματίστηκε στον δεξιό ώμο, με συνέπεια να αφήσει το παρκέ, να του τοποθετηθεί νάρθηκας και να μείνει, αναγκαστικά, από εκείνο το σημείο και μετά, θεατής του αγώνα. Έχοντας θέση δίπλα στον πάγκο, θεατές του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ ήταν οι επίσης τραυματίες, Ζερμέιν Λοβ, Γιώργος Καμπερίδης.

Η Νίμπουρκ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, βγάζοντας “φωτιά” από τα 6,75μ. (15/30 τρίποντα), με τους Λούκας Πάλιζα (18π. με 5/5 τρίποντα), Τζέρικ Χάρντινγκ (22π., 4 ριμπ., 3 ασ.), Κόλμπεϊ Ρος (15π. με 3/5 τρίποντα, 6 ασ., 2 κλ.) να κάνουν συνολικά τη μεγαλύτερη ζημιά.

Με νταμπλ νταμπλ τελείωσε το ματς για τον ΠΑΟΚ ο Μάρβιν Τζόουνς (17π. 10 ριμπ.).

Μετά το τρίλεπτο, όταν και προηγήθηκε με 5-0, ο ΠΑΟΚ, όντας αναποτελεσματικός αμυντικά και επιθετικά, βρέθηκε να κυνηγά την Νίμπουρκ, η οποία είχε ενέργεια, ταχύτητα στο παιχνίδι της και αποτελεσματικότητα από τα 6,75μ. (7/15 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), με βασικό εκφραστή της τον Πάλιζα (3/3). Συνέπεια αποτέλεσε οι Τσέχοι να πάρουν τα ηνία στο σκορ στο 5’ (5-6) και να προηγηθούν στο 11’ με +14 (11-25).

Η διαφορά για τη Νίμπουρκ συντηρήθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο ως τα μισά της δεύτερης περιόδου (27-38), όταν με επιμέρους 23-8, με κινητήριους μοχλούς τους Γιάνκοβιτς, Τζόουνς και τους ΝτιΛέο, Χριστοδούλου, Τολιόπουλο να βοηθούν, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 25’ με 50-46.

Οι φιλοξενούμενοι “απάντησαν” με δικό τους σερί και ξέφυγαν εκ νέου με 10 πόντους (55-65), δευτερόλεπτα πριν λήξει η τρίτη περίδος και με +11 στο 34’ (65-76), εκμεταλλευόμενοι άριστα τα λάθη του ΠΑΟΚ.

Οι Τσέχοι ήταν στο +11 και στο 37’ (70-81), οι “ασπρόμαυροι”, όμως, δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Με πιεστική άμυνα που έδωσε ενέργεια και κλεψίματα οι μείωσαν στα 20’’ πριν το φινάλε στο μισό καλάθι (80-81) και προηγήθηκαν 5’’ πριν το τέλος, με γκολ-φαουλ από τον Τζόουνς (83-82).

Με σουτ εκτός ισορροπίας στην εκπνοή του ματς, ο Χάρντινγκ ευστόχησε και έδωσε τη νίκη στη Νίμπουρκ με 84-83.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 35-40, 58-65, 83-84

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Χριστοδούλου 7, Γκρίφιν 13, Καμαριανός 5, ΝτιΛέο 16, Κάρτερ, Τζόουνς 17 , Τολιόπουλος 9, Γιάνκοβιτς 14, Ογκμπέιντε 2.

Νίμπουρκ (Αλεξάνταρ Σέκουλιτς): Ρος 15, Ρίβερς 2, Βάνα 6, Μπέντα 2, Χάρντινγκ 22, Γκακ 1, Κόβαρ 7, Πάλιζα 18, Χρούμπαν 11.

