“Scream”: Το τρέιλερ της θρυλικής ταινίας τρόμου που επέστρεψε

Με τους ίδιους πρωταγωνιστές, 25 χρόνια μετά την πρώτη ταινία θρίλερ που «στιγμάτισε» τα 90s.

Δέκα χρόνια μετά το “Scream 4” και 25 χρόνια μετά το πρώτο θρυλικό “Scream”, η ταινία τρόμου που…τρόμαξε γενιές και γενιές επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Οι πρωταγωνιστές, της πρωτότυπης ταινίας, μαζί με τα ταλέντα της νέας γενιάς, ενώνονται και ξαναζωντανεύουν το θρίλερ με πρωταγωνιστή το μασκοφόρο δολοφόνο.

Έτσι, η Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) και David Arquette (Dewey Riley) αναβιώνουν τους ρόλους του 1996 και στο πλάι τους οι Jack Quaid ("The Boys"), Jenna Ortega ("You") και Dylan Minnette ("13 Reasons Why") φτιάχνουν τη νέα ατμόσφαιρα του παλιού φιλμ.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 14 Ιανουαρίου 2022.

