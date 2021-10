Αθλητικά

Μονς - Ιωνικός: Ιστορική νίκη για την ομάδα της Νίκαιας

Νικηφόρα η επιστροφή του Ιωνικού στα Κύπελλα Ευρώπης έπειτα από 37 χρόνια.

Καλύτερη εκκίνηση στους ομίλους του FIBA Europe Cup δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ιωνικός, στην επιστροφή του στα Κύπελλα Ευρώπης έπειτα από 37 χρόνια.

Η ομάδα της Νίκαιας παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε στη “Mons Arena” της βελγικής Μονς Ενό με 78-75 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής κι έκανε “ποδαρικό με το δεξί” στον 6ο όμιλο.

Καταπληκτικό παιχνίδι από τον Γιουτζίν Άντονι Τζέρμαν, ο οποίος... σταμάτησε στους 21 πόντους (5/7 τριπ.), εξαιρετικά ώριμος και αποτελεσματικός κι ο Γόντικας με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 52-61, 75-78

Μονς: Κέιτζ 2, Νίκολς 9, Πάσαλιτς 7, Πενάβα 11, Τάιους 16, Χένσον 12, Μιντογκό, Μορτάν 3, Ενζεκβεσί.

Ιωνικός: Αθηναίου 7, Χουγκάζ 7, Τζέρμαν 21, Κολοβέρος 3, Γόντικας 18, Μουσταφά 7, Άρτις 6, Αρσενόπουλος 3, Μούρτος 4, Γκιουζέλης 2.

