Σουηδία - Ελλάδα: Πικρή ήττα για την Εθνική (βίντεο)

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν τα κατάφερε στον “τελικό” με τη Σουηδία.

Δύο αμυντικά λάθη κόστισαν ισάριθμα τέρματα από τους “κυνικούς” Σουηδούς, που επιβλήθηκαν της Εθνικής Ελλάδος με 2-0 χάρη στα γκολ των Φόρσμπεργκ (59΄ πεν.), Ίζακ (69΄) κι έφτασαν στους 15 βαθμούς περνώντας στην κορυφή του 2ου προκριματικού ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, με δεύτερη την Ισπανία (13β.) και τρίτη την Ελλάδα (9β.).

Ένα αποτέλεσμα “μαγική εικόνα”, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα του παιχνιδιού, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο... Πλέον, η ελληνική ομάδα έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες για τη δεύτερη θέση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να νικήσει Κόσοβο και Ισπανία στα δύο τελευταία κι εντός έδρας παιχνίδια της, αλλά και οι Ισπανοί να μην κάνουν νίκη απέναντι στη Σουηδία.

Στον αγώνα με τους Ίβηρες, πάντως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν θα έχει διαθέσιμους τον Χατζηδιάκο που αποβλήθηκε με δύο κίτρινες στο 86ο λεπτό και τον Μπακασέτα, που συμπλήρωσε κίτρινες.

Αγωνιστικά, απόντων Τζαβέλα (τιμωρημένος) και Σταφυλίδη (ασθενής), ο Φαν’τ Σχιπ δεν έμεινε να κλαίει τη μοίρα του, αλλά “βάφτισε” στόπερ τον Τσιμίκα, που πέρασε στο πλάι των Μαυροπάνου και Χατζηδιάκου στην αγαπημένη άμυνα με τρεις του Ολλανδού, ενώ Ανδρούτσος και Γιαννούλης είχαν πάρει δεξιά κι αριστερή γραμμή, αντίστοιχα. Ο Μπουχαλάκης και ο Σιώπης ήταν στον άξονα, ο Μπακασέτας σε ρόλο μεσοεπιθετικού, με τον Μασούρα να πλαισιώνει τον Παυλίδη.

Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μόνο μία ομάδα στο γήπεδο, κι αυτή ήταν του Φαν’τ Σχιπ που άριστα στημένη κυριάρχησε στη “Friends Arena”, αναγκάζοντας το πολυπληθές κοινό της γηπεδούχου να σωπάσει για μεγάλα διαστήματα. Η ελληνική ομάδα έπαιξε σύγχρονο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο κυριαρχίας, σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια σε αυτό το διάστημα.

Η μπάλα κυκλοφορούσε πολύ γρήγορα και με τη μία, οι διεθνείς είχαν πολλά τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις και πίεση ψηλά, έψαχναν διαρκώς τους χώρους για τα ξεπετάγματα του Μασούρα, αλλά δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους.

Αρχικά το γκολ του Μασούρα, μόλις στο 4ο λεπτό ακυρώθηκε, επειδή ο Μασούρας ήταν λίγο εκτεθειμένος, στο 21΄ ο ίδιος πήρε την πάσα του Μπακασέτα στην πλάτη της σουηδικής άμυνας κι εκτέλεσε στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δοκάρι.

Την ίδια τύχη είχε η κεφαλιά του Παυλίδη στο 39΄, από σέντρα του πανταχού παρόντα Μασούρα, για να αποκρούσει ο Όλσεν στην εξέλιξη της φάσης τη “βολίδα” του Μπακασέτα.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0, με την εθνική ομάδα να έχει 7-1 τελικές σε αυτό το διάστημα πλήρους κυριαρχίας, αλλά αρκούσε μια άτυχη στιγμή του Μαυροπάνου για να αντιστραφεί η κατάσταση: στο 58΄ ο στόπερ της Στουτγάρδης έπεσε απρόσεκτα στον Ίζακ, έκανε πέναλτι και ο Φόρσμπεργκ, εντελώς ενάντια στη ροή του αγώνα, άνοιξε το σκορ από τα 11 βήματα στο 59ο λεπτό.

Ο 22χρονος επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν εν τέλει ο άνθρωπος του αγώνα, καθώς εκτός της ζημιάς που έκανε στην ελληνική άμυνα κερδίζοντας το πέναλτι που ξεκλείδωσε το σκορ, ήταν ο σκόρερ του 2-0 με το ένατο τέρμα του σε 30 αγώνες ως διεθνής.

Στο 69ο λεπτό από βολέ του τερματοφύλακα Όλσεν ο Ίζακ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Χατζηδιάκου, βρέθηκε απέναντι απέναντι από τον Βλαχοδήμο, τον πέρασε πριν καν αναπηδήσει η μπάλα και τελείωσε τη φάση διπλασιάζοντας και τελειώνοντας οριστικά το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σουηδία (Γιάνε Άντερσον): Όλσεν, Αουγκούστινσον, Ντάνιελσον, Λίντελοφ, Κραφτ, Κλάεσον (81΄ Σβάνμπεργκ), Όλσον, Έκνταλ (82΄ Κάζιστ), Φόρσμπεργκ (87΄ Όλσον), Κουάισον (87΄ Γκιεκέρες), Ίζακ.

Ελλάδα (Τζον Φαν΄τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Γιαννούλης (84΄ Λημνιός), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σιώπης (71΄ Πέλκας), Μπακασέτας, Μασούρας (71΄ Τζιόλης), Παυλίδης (75΄ Δουβίκας).

