ΗΠΑ: Μακελειό σε ταχυδρομείο (βίντεο)

Τραγωδία στις ΗΠΑ. Υπάλληλος ταχυδρομείου σκότωσε δύο συναδέλφους του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε!

Υπάλληλος αμερικανικού ταχυδρομείου άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα στον χώρο εργασίας του στο Μέμφις, σκοτώνοντας δύο συναδέλφους του προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, γνωστοποίησαν τα ταχυδρομεία των ΗΠΑ και οι τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία των ταχυδρομείων «διενεργεί έρευνα για τους πυροβολισμούς που καταγράφηκαν νωρίτερα» σε υποκατάστημά της στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί, ανέφερε η ίδια σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Τρεις υπάλληλοι είναι νεκροί. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή», διευκρίνισε.

Ο δράστης ήταν ανάμεσα στους τρεις υπαλλήλους που σκοτώθηκαν και κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αυτοκτόνησε, είπε από την πλευρά της η Λίσα-Αν Καλπ, εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) στο Μέμφις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η εκπρόσωπος σημείωσε πως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα αμερικανικά ταχυδρομεία ανέφεραν ότι η διοίκηση και το προσωπικό έχουν «συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή».

Τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων σε χώρους εργασίας αποτελούν αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα για την αμερικανική κοινωνία. Τα χρόνια από το 1970 ως το 1990, υπάλληλοι ή πρώην υπάλληλοι δολοφόνησαν κάπου σαράντα ανθρώπους μέσα σε αμερικανικά ταχυδρομεία. Στα επεισόδια αυτά οφείλεται η έκφραση της αργκό «going postal» (μπορεί να αποδοθεί «έφυγες ταχυδρομικώς»), με την οποία περιγράφονται στις ΗΠΑ ξεσπάσματα ανεξέλεγκτης οργής σε χώρους εργασίας, που όχι σπάνια αποδεικνύονται μοιραία.







