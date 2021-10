Κοινωνία

Αλλαγή ώρας 2021: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας

Πότε επανέρχεται η χειμερινή ώρα.

Μία ώρα πίσω πρέπει να ρυθμιστούν τα ρολόγια απο την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στις 04.00 τα ξημερώματα, λόγω της αλλαγής από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Έτσι, στις 04.00 οι δείκτες θα πρέπει να δείξουν 03.00.

Σημειώνεται η απόφαση για το θέμα της αλλαγής έχει παγώσει, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Σημειώνεται πως το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε για τον τερματισμό της πρακτικής της προσαρμογής των ρολογιών κατά μία ώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο εντός του 2021.

Η απόφαση της ΕΕ



Η απόφαση προέβλεπε ότι η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα, και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021 για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα.

Πρόκειται για ψήφο που θα αποτελούσε τη βάση συνομιλιών με τις χώρες της ΕΕ για να παρθούν οι τελικές αποφάσεις, με τη συζήτηση για το θέμα να έχει παγώσει καθώς σύμφωνα με το Bloomberg η πανδημία του κορονοϊού ανέβαλε τις όποιες αποφάσεις.

Σύμφωνα δε με την ιρλανδική Journal, ο λόγος που η απόφαση έχει παγώσει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη για το ποια ώρα θα διατηρήσουν, τη θερινή ή τη χειμερινή.

Το πράσινο φως ουσιαστικά έχει δοθεί οριστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ωστόσο μένει να ξεκαθαρίσει πότε θα παρθεί και η τελική απόφαση.

