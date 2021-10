Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη - Λέκκας: προβληματισμός για τη μετασεισμική ακολουθία (βίντεο)

Τι είπε για τη σύνδεση του νέου σεισμού με αυτόν στο Αρκαλοχώρι. Υπάρχει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης και άλλου ρήγματος;

Για την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην Κρήτη μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

εκπομπή « Καλημέρα Ελλάδα » Όπως τόνισε στην έχει ομαλοποιηθεί η ζωή στο νησί μετά τις πρώτες ώρες ανησυχίας. "Θεωρώ ότι τα δύσκολα έχουν περάσει. Ήταν μεγάλη η ψυχολογική επιβάρυνση για το Λασίθι αλλά κυρίως για το Αρκαλοχώρι, καθώς αρχικά θεωρήθηκε ότι από εκεί προέρχεται ο σεισμός" τόνισε. Ο κ. Λέκκας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μη αναμενόμενη μετασεισμική ακολουθία, τόνισε όμως ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε έναν μεγάλο μετασεισμό. "Καλό θα είναι να υπάρχει ένας μεγάλο μετασεισμός αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει" σημείωσε. Σε ερώτηση για το εάν ο νέος σεισμός συνδέεται με αυτόν στο Αρκαλοχώρι, απάντησε ότι δεν υπάρχει σύνδεση και ότι τα δύο ρήγματα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθεί ακόμα ένα ρήγμα στην Κρήτη μετά από τους δύο μεγάλους σεισμούς.

