Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη - Παπαδόπουλος: δεν είμαστε βέβαιοι ότι ήταν ο κύριος σεισμός (βίντεο)

Γιατί δεν είναι έντονη η μετασεισμική ακολουθία στην Κρήτη. Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι.

Για τon ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κρήτη μίλησε στον ΑΝΤ1 ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

εκπομπή « Καλημέρα Ελλάδα » Όπως τόνισε στην στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει πολλές φορές σε τέτοια φαινόμενα. "Οι σεισμολόγοι είμαστε έτοιμοι ακόμα και για αυτό που για τους περισσότερους φαίνεται αναπάντεχο" είπε. Σε ερώτηση για το εάν τα 6,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός απάντησε: "Κοντεύουμε να κλείσουμε ένα 24ωρο οπότε μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός. Δεν είμαστε όμως ακόμα βέβαιοι". Για τη μειωμένη μετασεισμική ακολουθία είπε: "Ο σεισμός έγινε στη θάλασσα και έτσι οι μικροί μετασεισμοί μπορεί να μην καταγράφονται από το σεισμικό δίκτυο και δεύτερον ο σεισμός είχε ένα σημαντικό βάθος και οι σεισμοί αυτού του βάθους δεν δίνουν πολλούς μετασεισμούς". Σημείωσε παράλληλα ότι υπάρχει έξαρση στο κεντρικό και ανατολικό τόξο της Ελλάδας. "Τα φαινόμενα είναι εδώ. Παρατηρούμε την έξαρση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία" τόνισε. Σημείωσε τέλος ότι οι κάτοικοι, ιδιαίτερα της Κρήτης, θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί εάν τα κτίριά τους έχουν βλάβες από τον χθεσινό ή από άλλους σεισμούς.