Λινού για εμβολιασμό: Έτσι θα πείσουμε τους αρνητές (βίντεο)

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας τοποθετήθηκε για την κριτική που άσκησε ο Σωτήρης Τσιόδρας σε όσους διατυπώνουν «αντιεπιστημονικές ανοησίες» και εξηγεί γιατί έχουμε χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», και τοποθετήθηκε για την κριτική που άσκησε ο καθητητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας σε όσους διατυπώνουν «αντιεπιστημονικές ανοησίες».

"Συμφωνώ με τον κ. Τσιόρδα, οι επιστήμονες πρέπει να κάνουν ανακοινώσεις σύμφωνα με τις έρευνες" είπε η κ. Λινού, τονίζοντας ότι "πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα δεδομένα και με βάση αυτά να μιλούν οι επιστήμονες".

Παράλληλα, η κ. Λινού εξέφρασε την ανησυχία της για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, η οποία όπως είπε η "επικοινωνία της υγείας είναι επιστήμη και αυτή η επιστήμη δεν αξιοποιήθηκε στην Ελλάδα. Αυτή η επιστήμη δεν αξιοποιήθηκε στην Ελλάδα και δεν μελετήθηκαν οι άνθρωποι που αρνούνται και γιατί συμβαίνει αυτό".

Επίσης, ανέφερε ότι δεν υπήρξε κάποια μελέτη για το ποιος και πώς θα μπορούσε να τους πείσει. "Οπότε ουσιαστικά, κινούμαστε αρκετά στα τυφλά και προσπαθεί ο καθένας να συνεισφέρει όπως μπορεί", συμπλήρωσε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας.

Και σημείωσε, για τις κινητές μονάδες εμβολιασμού, πως "δεν ξέρω αν αυτοί που πηγαίνουν είναι έμπειροι στο να πείθουν ανθρώπους, διότι μπορεί να είναι εξαιρετικοί στο να κάνουν το εμβόλιο και στο να οργανώσουν την καμπάνια, αλλά δεν γνωρίζω αν υπάρχει έστω ένας επικοινωνιολόγος υγείας σε αυτή την ομάδα".

Μάλιστα, τόνισε πως "υπάρχει τεράστια σύγχυση και αντί να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποια είναι τα βασικά μηνύματα και με ποιον τρόπο θα γλυκάνουμε και θα πείσουμε εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί".

