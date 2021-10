Αθλητικά

Indian Wells – Τσιτσιπάς: Στους “16” με ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να νικήσει τον Φάμπιο Φονίνι και πέρασε στην επόμενη φάση.



Ο Φάμπιο Φονίνι δυσκόλεψε τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά ο 23χρονος Έλληνας τενίστας κατάφερε να πάρει την νίκη και να περάσει στην φάση των «16» του Indian Wells.

Παρότι έμεινε πίσω με σετ και μπρέικ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε τον 34χρονο Ιταλό με 2-6, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 2 λεπτά και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τρίτο γύρο του BNP Paribas Open.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Πέμπτης τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.27 στην παγκόσμια κατάταξη, που άφησε εκτός με 6-4, 6-2 τον Κριστιάν Γκαρίν.

