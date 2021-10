Πολιτική

Κίνημα Αλλαγής: Η μάχη της Γεννηματά και η εκλογική διαδικασία

Οι υποψήφιοι για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ αποφάσισαν να αναστείλουν τις προεκλογικές τους εκδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης στη Φώφη Γεννηματά.

Θλίψη επικρατεί στο Κίνημα Αλλαγής για τη μάχη που καλείται να δώσει η Φώφη Γεννηματά, εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Όπως ανακοίνωσε η ίδια, υποχρεώνεται να μην συμμετάσχει ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου.

«Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως πρόεδρος, μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητά μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης» ανακοίνωσε.

Έτσι, οι υποψήφιοι αποφάσισαν να αναστείλουν τις προεκλογικές τους εκδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης στη Φώφη Γεννηματά που παραμένει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνυποψήφιος με τη Φώφη Γεννηματά για την ηγεσία του κόμματος, μόλις πληροφορήθηκε την επιδείνωση της υγείας της δήλωσε ότι αναστέλλει την προεκλογική του εκστρατεία και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση. «Εύχομαι περαστικά και ταχεία ανάρρωση στην Πρόεδρο Φώφη Γεννήματα. Όσο με αφορά, από αυτή τη στιγμή αναστέλλω την προεκλογική μου δραστηριότητα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής.

«Αναβάλλω την αποψινή ανοικτή προεκλογική ομιλία μου στο Μαρούσι. Αναβάλλω την αυριανή προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Caravel. Ακυρώνω όλες τις ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις που έχω κλείσει. Γιατί δεν μου πάει η καρδιά. Φώφη, περαστικά και γρήγορα σιδερένια» έγραψε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Στοιχειώδης δεοντολογία και η συντροφική αγάπη προς τη Φώφη μου επιβάλλουν να ανακοινώσω την αναβολή των προγραμματισμένων ομιλιών μου στο Περιστέρι και τον Πειραιά» έγραψε από πλευράς του ο Χάρης Καστανίδης.

Στοιχειώδης δεοντολογία και η συντροφική αγάπη προς τη Φώφη μου επιβάλλουν να ανακοινώσω την αναβολή των προγραμματισμένων για αύριο και μεθαύριο ομιλιών μου στο Περιστέρι και τον Πειραιά. — Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) October 12, 2021

«Η ψυχή μας και η καρδιάς μας είναι αλλού τούτη την ώρα. Γι αυτό θα υπάρξει σύντομα ανακοίνωση για το τί θα ακολουθήσει. Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Προτεραιότητα είναι να τονώσουμε τη Φώφη» τόνισε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Δήλωσε ακόμα ότι όλοι βρίσκονται στο πλευρό της Φώφης Γεννηματά σε αυτόν τον αγώνα. «Ο απλός κόσμος εύχεται να κερδίσει αυτή τη μάχη και πιστεύω ότι θα την κερδίσει γιατί είναι μαχήτρια» είπε χαρακτηριστικά.

