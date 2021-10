Κοινωνία

Δώρα Ζέμπερη: Η δολοφονία της εφοριακού αναβιώνει στο Εφετείο

Η άγρια δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη, τον Οκτώβριο του 2017, την ώρα που βρισκόταν στο Β' Νεκροταφείο της Αθήνας, δίπλα στο μνήμα φίλου της, αναβιώνει σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Η οικογένεια της άτυχης νεαρής κοπέλας θα βρεθεί και πάλι πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο του παιδιού τους στο Εφετείο.



Ο 60χρονος σε πρώτο βαθμό κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό και καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας η 32χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με τον κατηγορούμενο να ομολογεί αρχικά πως σκοπός του ήταν να κλέψει αλλά όταν η κοπέλα αντέδρασε τότε εκείνος της επιτέθηκε μαχαιρώνοντάς την θανάσιμα.



Ο πατέρας της εφοριακού που δολοφονήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 λίγο πριν βρεθεί ενώπιον του δράστη στο Εφετείο, και μεταξύ άλλων, όπως είπε ζητά να διερευνηθούν τα δυο DNA στα νύχια της.

Όλα τα στοιχεία είναι συντριπτικά κατά του 60χρονου τόνισε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι «αυτό που υποπτεύεται ο πατέρας της είναι ότι κάποιος τον έβαλε εξαιτίας της εργασίας της Δώρας και είχε την ευθύνη κάποιων νυχτερινών μαγαζιών, στην Αθήνα και σε νησιά».

«Η Δώρα είχε δεχθεί απειλές, το είχε εκμυστηρευτεί στον πατέρα της», είπε ο κ. Λύτρας και ανέφερε ότι η ίδια «είχε αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε ότι αν φύγει τα χρήματά της να πάνε στην οικογένειά της»

