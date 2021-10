Life

“The 2night Show” - Πυρπασόπουλος: Η αποχή από την τηλεόραση και ο έρωτας

Τι είπε για την αγάπη του για το σινεμά, την οικειότητα που εκπέμπει στους ανθρώπους αλλά και την επιθυμία του να κάνει οικογένεια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Πυρπασόπουλο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, με την ξεχωριστή φωνή, αναφέρθηκε στην τηλεόραση και δήλωσε χαρούμενος για την εξέλιξη της μυθοπλασίας.

Επίσης, μίλησε για τις κινηματογραφικές ταινίες, στις οποίες έχει συμμετάσχει, στην αγάπη του για το σινεμά, στην οικειότητα που εκπέμπει στους ανθρώπους που τον συναντούν στον δρόμο, ακόμα κι αν δεν θυμούνται τον ρόλο του, αλλά και στην επιθυμία του να κάνει σύντομα οικογένεια.

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος εστειλε το δικό του μήνυμα για τον σεξισμό και την κατάχρηση εξουσίας, μέσα από τον ρόλο του στη θεατρική παράσταση «Αξύριστα πηγούνια» και εξήγησε γιατί εδώ και χρόνια έχει πάρει…τα βουνά.

«Δεν μου έχει λείψει να κάνω κάτι στην τηλεόραση. Περιμένω την καλή παραγωγή που θα έχει μια καρέκλα να κάτσω και δεν θα χρειάζεται να αλλάξω στις τουαλέτες. Θα έχω τον δικό μου χώρο να ηρεμίσω και δεν θα φωνάζουν στο γύρισμα. Περιμένω τις συνθήκες μιας παραγωγής να είναι οι καλύτερες για να αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός, όσον αφορά τον λόγο που απέχει τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος αποκάλυψε: «Αν με ρωτήσεις αν είμαι ερωτευμένος, θα σου πω πως είμαι φουλ ερωτευμένος. Έχω βρει τον άνθρωπό μου».

