Σεισμός στην Κρήτη: ανησυχία για τη φτωχή μετασεισμική ακολουθία

Η μετασεισμική ακολουθία δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να εκφράζεται προβληματισμός για το εάν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός.

Ανησυχία επικρατεί στην Κρήτη μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Σητεία. Η μετασεισμική ακολουθία δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να εκφράζεται προβληματισμός για το εάν ήταν ή όχι ο κύριος σεισμός.

"Κοντεύουμε να κλείσουμε ένα 24ωρο οπότε μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός. Δεν είμαστε όμως ακόμα βέβαιοι" τόνισε στον ΑΝΤ1 ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Για τη μειωμένη μετασεισμική ακολουθία είπε: "Ο σεισμός έγινε στη θάλασσα και έτσι οι μικροί μετασεισμοί μπορεί να μην καταγράφονται από το σεισμικό δίκτυο και δεύτερον ο σεισμός είχε ένα σημαντικό βάθος και οι σεισμοί αυτού του βάθους δεν δίνουν πολλούς μετασεισμούς".

Και ο Ευθύμιος Λέκκας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μη αναμενόμενη μετασεισμική ακολουθία, τόνισε όμως ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε έναν μεγάλο μετασεισμό. "Καλό θα είναι να υπάρχει ένας μεγάλο μετασεισμός αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει" σημείωσε.

"Φτωχή η μετασεισμική ακολουθία. Δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη κάποιος ισχυρός μετασεισμός από τα 6,3 Ρίχτερ" αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Χουλιάρας.

Εν τω μεταξύ, σε εφαρμογή τέθηκε άμεσα το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «Εγκέλαδος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή, έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, ενώ η 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, το ίδιο και όλες οι δυνάμεις της Περιφέρειας.

