“The 2night Show” - Απέργης: Πηγαίνω για μεροκάματο με τον πατέρα μου στο Α' Νεκροταφείο

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Ιωάννης Απέργης που συνάντησε τον «δάσκαλό» του, Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για την οικογένειά του, για τον γιο του, που του άλλαξε τη ζωή, για τις δυσκολίες του επαγγέλματος που έχει επιλέξει, αλλά και για την ανάγκη του να κάνει παράλληλα άλλες δουλειές για να στηρίξει το σπίτι του.

«Το παιδί ήρθε παραγγελία. Δεν μας κουράζει καθόλου τα βράδια, δεν μας ξυπνάει» είπε και πρόσθεσε: «Αν πεις ότι θα κάνεις παιδί πρέπει να αφοσιωθείς στο παιδί και στη γυναίκα. Δεν είναι όλοι για γονείς».

Οι δυσκολίες στο επάγγελμα του ηθοποιού είναι μεγάλες, όπως εξομολογήθηκε, γι΄αυτό και κάνει παράλληλα κι άλλες δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Ανάμεσα σε αυτές είναι και να βοηθάει τον πατέρα του να βάζει μάρμαρα στο Α΄νεκροταφείο Αθηνών.

«Πηγαίνω για μεροκάματο να βοηθήσω τον πατέρα μου, δουλεύει μαρμαράς στο Α΄κοιμητήριο Αθηνών. Πρόσφατα έβαφα κάγκελα σε έναν τάφο και πέρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας και μου λέει “τι θέλεις εδώ;” και του λέω “βάφω”. Είναι ωραίο γιατί στη σκέψη και στην πράξη μου θέλω κάτι να μου θυμίζει από πού ξεκίνησα και να με προσγειώνει», ανέφερε και πρόσθεσε: «Πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου. Οι πρόβες στο θέατρο δεν πληρώνονται, είναι πολύ δύσκολα για όλους» .

