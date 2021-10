Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας. Ανάστατοι οι ένοικοι.

(εικόνα αρχείου)

Δύο γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι γύρω στις 2.15 τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου 147, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, που σβήστηκε πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αναφέρθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - βιασμός 60χρονης: στο εδώλιο ο 29χρονος κατηγορούμενος

Σεισμός στην Κρήτη: ανησυχία για τη φτωχή μετασεισμική ακολουθία

Φυλακές Αλικαρνασσού: Φωτιά σε κελί, με εγκαύματα κρατούμενοι