Κοινωνία

Ξυλοδαρμός φοιτητή στο ΟΠΑ: Τι κατήγγειλε το θύμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο Οδυσσέας Βλαχονικολός μίλησε, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, για την επίθεση που δέχτηκε μέσα στο πανεπιστήμιο.



Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, ομάδα τριών ατόμων που φέρεται να πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναγνώρισαν το στέλεχος της φοιτητικής παράταξης Πανελλήνια Ανεξάρτητη Κίνηση Σπουδαστών (ΠΑνΚΣ), Οδυσσέα Βλαχονικολό, και του επιτέθηκαν.

Ο κ. Βλαχονικολός μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» είπε πώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού «μέσα στο πανεπιστήμιο για τις πεποιθήσεις μου για την φύλαξη των πανεπηστημίων».

Όπως είπε ο ίδιος κάλεσε την Αστυνομία και τους είπε ότι «είναι μέσα οι δράστες. Μου απάντησαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί είναι μέσα φοιτητές».

Ο Οδυσσέας Βλαχονικολός δήλωσε υπέρ της φύλακης των Πανεπιστημίων και τόνισε ότι φοβάται να πάει στο Πανεπιστήμιο για την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

