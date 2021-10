Κοινωνία

Δολοφονία Καρολάιν: Εξελίξεις με την επιμέλεια της μικρής Λυδίας (βίντεο)

Η έκθεση του ψυχιάτρου για την μικρή Λυδία φέρνει εξελίξεις στην υπόθεση επιμέλειας του παιδιού της δολοφονημένης Καρολάιν. Αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην στο θέμα της επιμέλειας της μικρής Λυδίας, της κόρης της 20χρονης Καρολάιν που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Κέλλυ Χεινοπώρου, την ώρα που οι πατρικοί παππούδες της Λυδίας απέσυραν την αίτηση της συνεπιμέλειας, οι γονείς της Καρολάιν προσκόμισαν πραγματογνωμοσύνη παιδοψυχιάτρου στο δικαστήριο, κάτι για το οποίο δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν.

Ο ειδικός επιστήμονας συστήνει "η μικρή Λυδία να βλέπει το λιγότερο δυνατό το περιβάλλον του δράστη". γιατι αυτο αναμένεταινα προκαλέσει σοβαρό στρες και άγχος στο παιδί.

Ωστότο τον τελικό λόγο έχει το Δικαστήριο, απόφαση η οποία αναμένεται σε δύο μήνες.

