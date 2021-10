Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Ο Μητσοτάκης την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο

O Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της Φώφης Γεννηματά.



Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να επισκεφθεί την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της Φώφης Γεννηματά η οποία εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας σε συνέχεια προβλημάτων υγείας που παρουσίασε.

Χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά:

«Επικοινώνησα με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για να της ευχηθώ από καρδιάς περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Ευχή όλων μας, να ξεπεράσει σύντομα τη δοκιμασία αυτή».

