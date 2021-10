Life

“Το Πρωινό” - Σκορδά για Πετράκο: Θα μπορούσατε να με ρωτήσετε πριν τον καλέσετε (βίντεο)

Ο εκνευρισμός της Φαίης Σκορδά, η αμηχανία στο πλατό και η απάντηση του Γρηγόρη Πετράκου σε όσους "αγαθόψυχους" δεν θέλουν να δουλεύει ούτε με rapid test.

Θέμα συζήτηση στο "Πρωινό" έγινε η αποκάλυψη του Γρηγόρη Πετράκου πως θα τραγουδήσει σε μαγαζί μόνο για εμβολιασμένους.

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Φαίη Σκορδά έμαθε on air από τον Γιώργο Λιάγκα πως ο τραγουδιστής είναι καλεσμένος στην εκπομπή και θα βρεθεί στο πλατό της εκπομπής την επόμενη εβδομάδα.

«Τον έχουμε κλείσει να έρθει καλεσμένος την επόμενη εβδομάδα. Τον καλέσαμε και θα έρθει, γιατί να μην τον καλέσουμε;» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, με τη Φαίη Σκορδά να αντιδρά: «Τον καλέσαμε; Θα μπορούσατε να με ρωτήσετε πρώτα. Όχι θα μπορούσατε πρώτα να με ρωτήσετε».

Πως ξεκίνησε η κόντρα

Όλα ξεκίνησαν χθες όταν στο «Πρωινό» ο Βαγγέλης Περρής ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με τον Γρηγόρη Πετράκο και την απόφαση να τραγουδήσει σε μαγαζί μόνο για εμβολιασμένος.

«Ο Πετράκος είχε πει να ζητήσει συγγνώμη ο Κιάμος γιατί δεν είναι συνεπής, απέναντι σε αυτά τα οποία έλεγε. Νομίζω ότι τώρα ο ίδιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη γιατί έχει τεράστια απόσταση αυτό το οποίο έλεγε ότι δεν μπορεί ακόμα και στα δύσκολα που έχουμε ανάγκη εμείς οι μουσικοί που έχουμε ανάγκη να παίζουμε, να προδίδουμε τα ιδανικά μας και να ανεχόμαστε τις συνθήκες που μας επιβάλλουν οι άλλοι. Ήταν σαφής και πολύ αιχμηρός και μάλιστα είχε βγάλει κίτρινη κάρτα στον Κιάμο. Επειδή έγινε πολιτικός, θα ακολουθήσει την πεπατημένη, αφού ανήκει στο κόμμα του Τράγκα».

Η απάντηση του Γρηγόρη Πετράκου

Στη συνέχεια με ανακοίνωση στα ΜΜΕ ο Γρηγόρης Πετράκος απάντησε σε όσους "αγαθόψυχους" δεν θέλουν να δουλεύει ούτε με rapid test.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο αναπληρωτής Γραμματέας και εκπρόσωπος του ΚΕΛΑΝ απαντά στον κύριο Περρή και τους εμβολιασμένους επικριτές του. “Με χαρά είδα σήμερα το ενδιαφέρον των πρωινών εκπομπών για την πρεμιέρα μου το Σάββατο σε μουσική σκηνή της Πάτρας.

Οι παρουσιαστές αναρωτιόντουσαν πώς δουλεύω, γιατί δουλεύω, με ποιον τρόπο δουλεύω και άλλα πολλά. Εφόσον δεν με κάλεσαν ζωντανά να τους λύσω τις απορίες οφείλω να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Αρχικά διερωτήθηκαν πώς θα εργάζομαι σε μαγαζί εστίασης εφόσον είναι μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Μία απλή αναζήτηση της σχετικής ΚΥΑ θα τους έλυνε την απορία ότι οι εργαζόμενοι σε όλα τα μαγαζιά ερχόμαστε στην εργασία μας με rapid test. Αυτό κάνω και εγώ από τον Ιούλιο που εργάζομαι στην Πάτρα και όχι τώρα που το θυμήθηκαν. Ουδέποτε υποστήριξα πως δεν μπορεί κάποιος να εργάζεται με τεστ. Η αντίρρησή μου ήταν πάντα στον εκβιασμό σε εμβολιασμό μέσω της εργασίας.

Μετά συνέκριναν την δήλωση μου κατά της στάσης του Πάνου Κιάμου στο Ποσειδώνιο με την δική μου απόφαση να εργαστώ. Και εξηγώ. Όταν η κυβέρνηση τον Ιούλιο άνοιξε τα κέντρα διασκέδασης άφησε στην ευχέρεια του εκάστοτε επιχειρηματία να αποφασίσει αν θα λειτουργήσει το χώρο του μόνο για εμβολιασμένους ή ως μικτό.

Τότε ο Πάνος Κιάμος κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έλεγε πως ο ίδιος και η επιχείρηση επιλέγουν τη λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους. Πράγματι καταδίκασα τότε την ανακοίνωση αυτή διότι θεωρώ απαράδεκτο ο καλλιτέχνης και η επιχείρηση να αποκλείουν μερίδα των πελατών τους με δική τους απόφαση. Δεν καταδίκασα το δικαίωμά τους να εργαστούν, αλλά την προσωπική τους απόφαση να λειτουργήσουν μόνο για εμβολιασμένους.

Αμέσως μετά και επειδή η κυβέρνηση συνειδητοποίησε πως πολύ λίγοι θα ακολουθούσαν αυτό το δρόμο, άλλαξε αυτή την απόφαση και υποχρέωσε όλους τους χώρους εστίασης και διασκέδασης να λειτουργούν αμιγώς για εμβολιασμένους.

Σήμερα λοιπόν ένας επιχειρηματίας ή ένας καλλιτέχνης δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, αλλά είναι υποχρεωμένος κατά την είσοδο να ελέγχει πιστοποιητικά. Αυτό είναι κάτι που μας λυπεί και διαμαρτυρόμαστε εντόνως διότι δεν μπορούν τα μαγαζιά να κάνουν τους χωροφύλακες. Όμως για όσο διάστημα ισχύει αυτή η εντολή οι επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή απ το να λειτουργούν έννομα. Το ίδιο και εμείς οι καλλιτέχνες εφόσον δεν έχουμε την επιλογή αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε με τρόπο που δεν μας ευχαριστεί.

Ας μη συγκρίνει λοιπόν ο κύριος Περρής το παλαιό μου σχόλιο κατά απόφασης Κιάμου με την τωρινή κατάσταση, γιατί τότε υπήρχε δυνατότητα επιλογής ενώ τώρα υπάρχει ρητή απαγόρευση. Και ας μη μιλάει σε μένα για κωλοτούμπες διότι κωλοτούμπες κάνουν άλλοι σε πολύ σοβαρότερα θέματα όπως για παράδειγμα τα εθνικά.

Για να ξεκαθαρίσω τη δική μου στάση σημειώνω τα εξής :

Δεν είμαι αντιεμβολιαστής αλλά οπαδός του συναινετικού εμβολιασμού. Δεν νοούνται ιατρικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς ή του υγειούς. Αυτά δεν τα λέω εγώ αλλά οι διεθνείς συνθήκες και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Είμαι κατά του όποιου διαχωρισμού πολιτών σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Η κυβέρνηση όφειλε και μπορούσε να έχει λύσει το πρόβλημα πόλωσης του ελληνικού λαού καταργώντας τα πιστοποιητικά και αφήνοντας ελεύθερη την είσοδο σε κάθε χώρο με την επίδειξη ενός Rapid test το οποίο βεβαίως θα δίδεται στους πολίτες δωρεάν.

Με αυτό τον τρόπο θα ένιωθαν όλοι πιο ασφαλείς για τους ανθρώπους που συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους, εφόσον θα έχουν τεστ, και δεν θα υπήρχε ο διαχωρισμός στην είσοδο. Η κυβέρνηση όμως θέλει να μας διαχωρίσει και θέλει να στρέψει τον έναν πολίτη ενάντια στον άλλον.

Όσον αφορά τους παρουσιαστές των πρωινών που δείχνουν τόσο ενδιαφέρον, είμαι στη διάθεσή τους οποιαδήποτε στιγμή να με καλέσουν ζωντανά στο στούντιο, και ως καλλιτέχνη και ως εκπρόσωπο του Κινήματος Ελεύθερων Ανθρώπων να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις τους. Και λέω ζωντανά γιατί έχω πικρή εμπειρία από τις μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις μου…”.

