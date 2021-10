Οικονομία

ΟΑΕΔ - Amazon για ψηφιακή κατάρτιση: λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Το πρόγραμμα «AWS Cloud Practitioner Essentials» έχει στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα σύγχρονης διαδικτυακής κατάρτισης στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS).

Το πρόγραμμα «AWS Cloud Practitioner Essentials» είναι αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας ΟΑΕΔ-AWS, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, με έμφαση στον τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανέργων σε τεχνολογίες cloud services. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Οργανισμός διευρύνει το πεδίο συνεργασίας του με καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα, διάρκειας οκτώ εκπαιδευτικών ωρών, θα υλοποιηθεί μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner) και παρέχεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ο κάθε ωφελούμενος άνεργος θα λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr πατώντας ΕΔΩ

Η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Ψηφιακές Δεξιότητες > Δωρεάν παροχή στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης AWS Cloud Practitioner Essentials.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ και η AWS θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εργαστηρίων. Η AWS διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση, τις κατάλληλες υποδομές, την επιχειρησιακή οργάνωση και επαρκή εμπειρία για την επίτευξη αυτού του στόχου και ο ΟΑΕΔ επιδιώκει την εξωστρέφεια, τις συμπράξεις και την ψηφιακή μετάβαση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης και της ποιοτικής κατάρτισης σε δεξιότητες υψηλής ζήτησης και σε τομείς αιχμής.

