Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η Φώφη Γεννηματά είναι μαχήτρια και το έχει αποδείξει

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Η κ. Σακελλαροπούλου, όπως έγινε γνωστό, ευχήθηκε στην Φώφη Γεννηματά να πάνε όλα καλά με την υγεία της. Τόνισε, επίσης, ότι η κ. Γεννηματά είναι μαχήτρια και το έχει αποδείξει.

Το πρωί ο πρωθυπουργός μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προκειμένου να επισκεφθεί την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά. O Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της Φώφης Γεννηματά η οποία εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας σε συνέχεια προβλημάτων υγείας που παρουσίασε.

Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί στο Κίνημα Αλλαγής για τη μάχη που καλείται να δώσει η Φώφη Γεννηματά, εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Όπως ανακοίνωσε η ίδια, υποχρεώνεται να μην συμμετάσχει ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου.

Μάλιστα, οι υποψήφιοι αποφάσισαν να αναστείλουν τις προεκλογικές τους εκδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης στη Φώφη Γεννηματά που παραμένει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

