Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο καβάλησε το τοιχίο και έπεσε στο τραμ (εικόνες)

Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος και καβάλησε το προστατευτικό τσιμεντένιο στηθαίο στις γραμμές του τραμ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Νέα Σμύρνη, όταν ΙΧ βρέθηκε μέσα στις γραμμές του τραμ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Νέα Σμύρνη, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «καβαλήσει» το προστατευτικό τσιμεντένιο στηθαίο και να πέσει μέσα στις γραμμές του τραμ.

Φωτογραφίες: Ant1news.gr

