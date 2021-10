Life

“Το Πρωινό”: Αλεξανδράκη και Τσουρός δίνουν “συνέχεια” στην κόντρα (βίντεο)

Το ξέσπασμα της Δήμητρας Αλεξανδράκη για τα όσα έγιναν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής και η απάντηση του ΚώσταΤσουρού.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ξέσπασε μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό” για όσα συνέβησαν στην εμφάνισή της στο “Mega Καλημέρα” της Ελεονώρας Μελέτη.

Αφορμή για το ξέσπασμα του μοντέλου, ήταν οι ερωτήσεις που δέχτηκε στην πρωινή εκπομπή και ο ειρωνικός τρόπος, που, όπως είπε, την αντιμετώπισαν οι συντελεστές.

«Αυτό που έζησα στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη δεν μου έχει ξανασυμβεί στα 13 χρόνια που δίνω συνεντεύξεις. Όποιο αρχείο και να ψάξετε προς τα πίσω από ανθρώπους που έχουν συγχωρεθεί στη δημοσιογραφία, από πιο καινούργιους ποτέ δεν έχει τύχει να με ειρωνεύονται και να με προσβάλλουν χωρίς λόγο. Με το που τελειώνει η εκπομπή, ξαφνικά βλέπω μηνύματα στο κινητό μου: “ντροπή τους, τι ειρωνεία είναι αυτή”. Πολύ άσχημους χαρακτηριστικούς για την εκπομπή, την κυρία Μελέτη, τον κύριο Τσουρό, για την Φλορίντα.

Είναι ντροπή της, της Φλορίντας Πετρουτσέλι. Είναι και παντρεμένη γυναίκα με παιδί. Θα έπρεπε να μπει στη θέση μου, να δει πως είναι να ακούει κάτι το οποίο είναι ψέμα. Δεν ντράπηκες; Θα σου άρεσε να στο λέγανε εσένα; Δεν θα αισθανόσουν μειονεκτικά; Γνωρίζεις την κατάσταση και πως με έχουν εμένα αυτοί οι άνθρωποι; Αυτό που είπε ήταν αναλήθεια. Τελείως κίτρινος τύπος. Με ποιον να ασχοληθούν τα πεθερικά μου; Με κάποια παιδάκια που προσπαθούν να πατήσουν σε πλάτες για τηλεθέαση; Είμαι κι εγώ άνθρωπος και έχω συναισθήματα, έχω έναν εκρηκτικό χαρακτήρα. Εγώ δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν απλά ήθελα να τους βάλω στη θέση μου, να δεις πως είναι.

Ειρωνεία. Φαίνεται ξεκάθαρα στο πρόσωπό τους στην εκπομπή της Μελέτη. Μου έστειλαν μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι ξεφτίλα και ντροπή, μου έστελνε ο κόσμος για την Μελέτη και το πάνελ της. Έχω κάνει τόσες συνεντεύξεις αυτά τα χρόνια και δεν έχω βγει να πω πως είμαι δυσαρεστημένη ποτέ και με κανέναν. Προσπάθησαν να με εκθέσουν στην εκπομπή της Μελέτη. Όταν έπαιξε το βίντεο μου, μου είχαν κόψει τον ήχο. Περιμένω μια δημόσια συγγνώμη. Δεν με ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους. Η οικοδέσποινα όμως..Από την Ελεονώρα Μελέτη δεν το περίμενε κανείς», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Τσουρός: Τι συνέβη καλέ με την Αλεξανδράκη;



Στη συνέχεια ο Κώστας Τσουρός απαντά μέσω του "Πρωινού΄" για τα όσα συνέβησαν με την Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Τι συνέβη καλέ με την Δήμητρα Αλεξανδράκη; Την είχαμε στην εκπομπή. Την ρώτησα κάποια πράγματα και μου απάντησε. Εντάξει τώρα. Δεν θα ασχολούμαστε άλλο μ’ αυτό το θέμα. Τελείωσε. Δεν πειράχτηκα καθόλου, απλά απαντούσα με ύφος ανάλογο μ’ αυτό που άκουγα. Ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Τι να πω εγώ;», είπε ο Κώστας Τσουρός.

