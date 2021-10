Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΑΠΘ: Ανεμβολίαστος φοιτητής το πρώτο κρούσμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του Πρύτανη του ΑΠΘ και η ανακοίνωση του τμήματος, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα.



Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε φοιητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ανεμβολίαστο φοιτητή της Σχολής Θετικών Επιστημών, του τμήματος Μαθηματικών. Ο ίδιος παρακολούθησε τη Δευτέρα δύο μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Ο φοιτητής είχε υποβληθεί σε rapid test το οποίο είχε βγει αρνητικό. Έπειτα, όμως, εμφάνισε συμπτώματα και ο επόμενος έλεγχος έδειξε ότι νοσεί από κορονοϊό. Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε πως «το καλύτερο μέτρο είναι ο εμβολιασμός. Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει ότι όντως το τεστ είναι μια μέτρηση της κατάστασης στιγμιαία, αλλά δε σημαίνει πως αν στις 10 κάνει κάποιος ένα rapid test και είναι αρνητικό, δεν μπορεί σε 5 λεπτά να κολλήσει».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο για τη διασφάλιση της υγείας των φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το συμβάν γνωστοποιεί, μέσω ανακοίνωσής του, το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ. Μάλιστα, αναφέρονται και τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής καθώς και οδηγίες προς τους φοιτητές για τη διασφάλιση της υγείας τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα παρακάτω δύο μαθήματα στην αίθουσα Μ1, τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου υπήρχε κρούσμα:

Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες, 2μμ-5μμ. Διδάσκουσα: Φανή Πεταλίδου.

Κλασική Θεωρία Ελέγχου, 5μμ-8μμ. Διδάσκων: Νικόλαος Καραμπετάκης.



Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τις παρακάτω οδηγίες, αν παρακολουθήσατε ένα από τα δύο αυτά μαθήματα:

Αν εισήλθατε με rapid test ή PCR, μπαίνετε σε καραντίνα 10 ημερών.

Αν έχετε εμβολιαστεί πλήρως, ή έχετε νοσήσει εντός εξαμήνου, παρακολουθείστε την υγεία σας. Σε περίπτωση παραμικρού συμπτώματος εντός 10 ημερών, μην προσέλθετε στη σχολή και προχωρήστε σε rapid test ή PCR».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου: “Πέφτουν” οι υπογραφές

Καλιφόρνια: “Εφιαλτική” ξηρασία έφερε τη φωτιά στην παραλία (εικόνες)

Φώφη Γεννηματά: Ο Μητσοτάκης την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο