Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ακύλας - Ελένη σε “πόλεμο” από το επεισόδιο της Τετάρτης (αποκλειστικό βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόσπασμα από την μετωπική σύγκρουση στο σπίτι των Σεβαστών, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Ακόμη μια συγκλονιστική σκηνή, με εξαιρετικές ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές της σειράς «Άγριες Μέλισσες», προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, η Ελένη και ο Ακύλας έχουν έναν έντονο διάλογο, χωρίς περιστροφές, μέσα στο σπίτι του Δούκα Σεβαστού.

Παρακολουθήστε το συγκλονιστικό απόσπασμα από τις «Άγριες Μέλισσες» που μετέδωσε «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Η κατάθεση της Ασπασίας και του αστυνόμου Σπανού, στριμώχνει τον Δούκα κι εμπλέκει τους Άβαντες. Ο Ακύλας εξοργίζεται με τον Θανόπουλο που δεν ακολουθεί το σχέδιο και αποκαλύπτει στον Δούκα πως κινδυνεύει να καταδικαστεί και για τους φόνους των εισαγγελέων. Θα δεχτεί ο Δούκας τη λύση που του προτείνει;

Ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Ασημίνας, μοιράζει παράνομες εφημερίδες όταν αναγκάζονται να κρυφτούν στο μαγαζί του Νικηφόρου για να διαφύγουν απ’ την αστυνομία. Θα συλληφθούν; Η Ζωή υποψιάζεται τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ήρθαν στο Διαφάνι, ενώ η Ελένη με τις υπόλοιπες γυναίκες σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η Αιμιλία μοιράζει τιμωρίες στα παιδιά, προκαλώντας αναταραχή στις μανάδες τους, κι έρχεται σε σύγκρουση με την αδελφή της, Ζωή. Ο Ζάχος προσπαθεί να προσαρμοστεί στο χωριό και να πείσει την Ελένη για τις ειλικρινείς προθέσεις του, παρά τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν.

Η Δρόσω δέχεται την πρόσκληση του Λευτέρη για σινεμά, αλλά εκεί θα έχει μια αναπάντεχη συνάντηση. Η Κορίνα υποψιάζεται πως ο Μελέτης κάτι της κρύβει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και αποφασίζει να το ανακαλύψει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός φοιτητή στο ΟΠΑ: Τι κατήγγειλε το θύμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Καλιφόρνια: “Εφιαλτική” ξηρασία έφερε τη φωτιά στην παραλία (εικόνες)

Φώφη Γεννηματά: Ο Μητσοτάκης την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο

Gallery