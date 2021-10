Κοινωνία

Δώρα Ζέμπερη: Ο δολοφόνος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο

Το αίτημα της Πολιτικής αγωγής και η δήλωση της δικηγόρου της μητέρας της.





Για τις 6 Ιουνίου 2022 ανέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τη δίκη, που είχε προσδιοριστεί για σήμερα, για τη δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη, τον Οκτώβριο του 2017 στο Β' Νεκροταφείο.

Από το δικαστήριο απουσίαζε ο 61χρονος κατηγορούμενος, καταδικασμένος πρωτόδικα σε δύο φορές ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την αυτεπαγγέλτως διορισθείσα από το δικαστήριο συνήγορό του.

Η δίκη αναβλήθηκε, ύστερα από αίτημα που υπέβαλε η Πολιτική Αγωγή επικαλούμενη διαδικαστικούς λόγους που αφορούν την απόδοση φακέλου σχετικού με την αστική πλευρά της υπόθεσης από τον ΔΣΑ. Η συνήγορος της μητέρας και των αδελφών της 32χρονης δήλωσε ότι εντός του φακέλου που έχει κρατηθεί στον ΔΣΑ περιέχονται και σημαντικά στοιχεία για την ποινική δίκη και ότι εντός τριμήνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Δικηγόρων για την απόδοση του.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο 61χρονος, χρήστης ναρκωτικών, είχε πλήξει με δεκατέσσερις μαχαιριές την εφοριακό που φέρεται να αντιστάθηκε στην αρπαγή της τσάντας της μέσα στο νεκροταφείο, όπου το θύμα είχε πάει στο μνήμα φίλου της. Ο δράστης μετά το έγκλημα, είχε πετάξει την τσάντα που της άρπαξε κοντά στο σημείο της δολοφονίας, ενώ είχε πουλήσει το κινητό της σε μαγαζί στην Ομόνοια έναντι 20 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος αρχικά ομολόγησε την πράξη του, ωστόσο ισχυρίστηκε εκ των υστέρων, πως επιτέθηκε στη Δώρα Ζέμπερη κατόπιν εντολής, έναντι αμοιβής 30 χιλιάδων ευρώ, που του έδωσαν κάποιοι με σκοπό την εξόντωσή της εξαιτίας φορολογικών υποθέσεων που χειριζόταν τότε.

