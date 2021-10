Πολιτισμός

Πέθανε η Ζέτα Καραγιάννη

Έφυγε πρόωρα από την ζωή η Ζέτα Καραγιάννη.

Σε πένθος βύθισε τον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Ζέτας Καραγιάννη. Η δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση του δημοσιογράφου Βασίλη Τσατσάνη στο facebook, ενώ ανακοίνωση για το θάνατό της Ζέτας Καραγιάννη, εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με ιδιαίτερη θλίψη τη δημοσιογράφο, μέλος της Ενώσεως Γεωργία (Ζέτα) Καραγιάννη, η οποία έχασε τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο και «έφυγε» από τη ζωή, σήμερα το πρωί.

Η Ζέτα Καραγιάννη γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Η πρώτη της δημοσιογραφική εργασία στον ημερήσιο Τύπο, ήταν στην εφημερίδα «Η Πρώτη», το 1988. Στη συνέχεια ακολούθησαν η «Επικαιρότητα», η «Ενημέρωση», η «Κοινή Γνώμη», η «Απογευματινή» και ο «Ελεύθερος Τύπος». Παράλληλα εργάστηκε σε πολλά περιοδικά όπως το «Ένα», «Eviva», «Τηλεθεατής», «Τι στην TV», «Media», «Λοιπόν», «Out», «Τηλέραμα» κ.ά. Είχε εργαστεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς: «Ξένιος», «Περισκόπιο» «Αργειακή Ραδιοφωνία», «Galaxy 92» και «Flash 9,61», καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς «MEGA» και «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Από το 2002, εργάστηκε στην ΕΡΤ, στο διεθνή ραδιοφωνικό της σταθμό «Η Φωνή της Ελλάδας» (ΕΡΑ 5), ως παραγωγός εκπομπών, όπου παρέμεινε ως το τέλος, έχοντας στο ενεργητικό της πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες.

Παράλληλα, ως ανήσυχο πνεύμα που ήταν, με διάθεση για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση, δε σταμάτησε ποτέ να σπουδάζει και να επιμορφώνεται: Ολοκλήρωσε με επιτυχία τα σεμινάρια Νέων Μέσων της ΕΣΗΕΑ, τα Σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεμινάρια υποκριτικής/Ερασιτεχνική ομάδα στο VAULT Theatre Plus / Πολυχώρος VAULT, καθώς και το τμήμα Κατάρτισης στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω της e-Δια Βίου Μάθησης.

Η Ζέτα Καραγιάννη ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος με κέφι για τη ζωή και όνειρα για το μέλλον. Πάλεψε με γενναιότητα την ασθένειά της, δίνοντας μαθήματα δύναμης και αξιοπρέπειας στους φίλους και τους οικείους της. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους είχαν τη χαρά να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους της και αποχαιρετά με οδύνη την εκλεκτή συνάδελφο»

