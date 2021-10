Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Τετάρτη (βίντεο)

Ποια ζώδια θα ωφεληθούν περισσότερο το επόμενο διάστημα και ποια θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στο “Πρωινό”.

«Ο Κρόνος κάνει μια πολύ ωραία όψη με την Αφροδίτη, που είναι στον Τοξότη, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις», », είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της στήλης για τα ζώδια, στο «Πρωινό» της Τετάρτης.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής, «είναι οι καλύτερες ημέρες που θα μπορούσαν να συμβούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Η θέση των πλανητών δείχνει ότι μπορεί να συμβεί κάτι πολύ καλό, αλλά δεν ξέρει κάποιος αν θα κρατήσει, λόγω και του ΠοσειδώνỨ.

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ακόμη ότι «Η Σελήνη είναι στον Αιγόκερω και μπορεί να ακούσουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με κρατικά θέματα, όμως ο Ήλιος κάνει ωραία όψη με τον Δία και μπορεί να έχουμε εξελίξεις με κυβερνήσεις και αρχές».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

