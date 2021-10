Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: τα γυρίσματα, ο Αρναούτογλου και ο “Εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ποιοι πάτησαν το “golden buzzer”, τι λένε κριτές και παρουσιαστές του talent show για όσα έχουν γίνει στα γυρίσματα.

Για τα ταλέντα που έχουν «παρελάσει» από μπροστά τους, τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής, αλλά και εκείνα τα νούμερα που τους εντυπωσίασαν τόσο, ώστε πάτησαν το «golden buzzer», μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», οι παρουσιαστές και τα μέλη της κριτικής επιτροπής του talent show του ANT1, «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Κρυσταλλία Ρήγα και Έλενα Χριστοπούλου μίλησαν για τα ταλέντα που τις ενθουσίασαν και τις συγκίνησαν, οι παρουσιαστές Σταύρος Σβήγκος και Νικόλας Ράπτης αναφέρθηκαν στους πιο «σκληρούς» κριτές, ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε για την «τρέλα» στα γυρίσματα που είναι πυρετώδη, ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και σε συναισθηματικά έντονες στιγμές στην διάρκεια της παρουσίασης των ταλέντων.

Ακόμη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», λέγοντας «Ο “Εκατομμυριούχος” ήταν ξεχασμένος, ήταν στα συρτάρια. Ήταν ένα από τα όνειρα μου να το παρουσιάσω και είπα να το “ξεθάψω”. Από τότε άρχισαν και οι αναφορές για το ποιος θα το αναλάβει. Ήταν όρος στο συμβόλαιο μου, τώρα που ανανέωσα για μια τριετία, αν ποτέ παρουσιαστεί ξανά ο “Εκατομμυριούχος”, να τον παρουσιάσω εγώ”.

