Σχολεία: Οι τιμές στα κυλικεία

Στο ΦΕΚ ο τιμοκατάλογος των σχολικών κυλικείων. Πόσο κοστίζουν σάντουιτς, τυρόπιτες και χυμοί.

Εκδόθηκε απόφαση που καθορίζει τις ανώτατες τιμές για τα είδη που πωλούνται στα κυλικεία των σχολείων.

Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 4736, 12 Οκτωβρίου 2021) ορίζει τα εξής για τα κυλικεία:

α. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,10 ευρώ

β. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας ελαιολάδου και άλλων) 1,35 ευρώ

γ. Απλό αρτοσκεύασμα – Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό, σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 95 γραμμαρίων. 0,50 ευρώ

δ. Τυρόπιτα – Πίτα λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 140 γρ. 1,20 ευρώ

ε. Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου 0,35 ευρώ

στ. Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία των 250ml , 1 ευρώ.

