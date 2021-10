Συνταγές

Παστίτσιο με φύλλο κρούστας από τον Πέτρο Συρίγο

Μια Γιαννιώτικη συνταγή για ένα διαφορετικό παστίτσιο μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, που μας δείχνει και μικρά μυστικά για απολαυστική μπεσαμέλ.

Συνταγή για παστίτσιο με φύλλο κρούστας μας πρότεινε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» την Τετάρτη!

Όπως αναφέρει για την γιαννιώτικη συνταγή ο Πέτρος Συρίγος, είναι «το τέλειο παστίτσιο, ζουμερό, με αφράτη μπεσαμέλ και λαχταριστό κιμά σαν της γιαγιάς».

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», μαζί με την Κατερίνα Ράπη, που είδαμε στο «Game of Chefs» του ΑΝΤ1, έδειξαν και τρόπους για να μην σβολιάζει, αλλά να είναι παχύρευστη και γευστική η κρέμα μπεσαμέλ.

Συστατικά για το παστίτσιο με φύλλο κρούστας

2 πακέτα έτοιμο φύλλο κρούστας

1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο ή ανάμεικτο με χοιρινό

400 ml χυμό τομάτας

1 κρεμμύδι

2 κ.τ.σ κονιάκ

1 πακέτο χοντρά μακαρόνια

70 γρ βούτυρο για τα φύλλα

ελαιόλαδο

Για την μπεσαμέλ

150 γρ βούτυρο

150 ml ελαιόλαδο

300 γρ αλεύρι

2 λίτρα γάλα

4 κρόκους αυγών

150 γρ παρμεζάνα

150 γρ έμμενταλ

αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Η συνταγή για το τέλειο ζουμερό παστίτσιο

Για τον κιμά

Σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο και στη συνέχεια προσθέτουμε τον κιμά. Όταν τσιγαριστεί καλά σβήνουμε με κονιάκ, προσθέτουμε την τομάτα, αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε για περίπου μισή ώρα.

Παστίτσιο – Η διαδικασία για την μπεσαμέλ:

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα να ζεσταθεί. Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο με το ελαιόλαδο και όταν ζεσταθούν προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε με ένα σύρμα και μετά από λίγο προσθέτουμε σε δόσεις το γάλα και ανακατεύουμε, βάζουμε αλάτι, πιπέρι μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε. Όταν δέσει αποσύρουμε από τη φωτιά ,βάζουμε τους κρόκους και τα τυριά και ανακατεύουμε.

Παστίτσιο με φύλλο κρούστας – Σύνθεση:

Αφού έχουμε ετοιμάσει την μπεσαμέλ και τον κιμά, βράζουμε τα μακαρόνια, σουρώνουμε και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε τα μακαρόνια με την μπεσαμέλ. Παίρνουμε μια μεγάλη στρογγυλή φόρμα αποσπώμενη(σαν αυτή που κάνουμε το τσιζκέικ). Βάζουμε 8-9 φύλλα από κάτω με βούτυρο ενδιάμεσα και να εξέχουν λίγο έξω από τη φόρμα. Βάζουμε εναλλάξ μακαρόνια με κιμά μέσα στην φόρμα. Τέλος καλύπτουμε πάλι με φύλλα που τα κόβουμε λίγο γύρω γύρω και σκεπάζουμε καλά, αυτά που εξέχουν τα βάζουμε μέσα. Λαδώνουμε, χαράσσουμε από πάνω και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά έως 1 ώρα. Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει για 20 λεπτά περίπου και στη συνέχεια κόβουμε.

