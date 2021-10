Κοινωνία

Ποσειδώνος: Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην λεωφόρο Ποσειδώνος αρχής γενομένης από 14 Οκτωβρίου. Μέχρι πότε θα ισχύσουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έως τις 30 Νοεμβρίου λόγω εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, κατά το χρονικό διάστημα από 14.10.2021 έως 30.11.2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό και αριστερό τμήμα της Ν. Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμων Καλλιθέας και Π. Φαλήρου, από το ύψος της συμβολής της με τον Α/Κ Λ. Συγγρού έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αεροπόρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

