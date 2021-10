Πολιτική

Σεισμός στην Κρήτη - Τσίπρας: Το Αρκαλοχώρι δεν πρέπει να ερημώσει

Την ανάγκη να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους σεισμόπληκτους, επεσήμανε από το Αρκαλοχώρι, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Μήνυμα στην κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα των πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, έστειλε από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ζήτησε να αποσυρθεί το νέο ΦΕΚ, που, όπως ενημερώθηκε από τους πολίτες, επί της ουσίας αναιρεί το περιεχόμενο των αποζημιώσεων για τις οποίες είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας, βλέποντας από κοντά την έκταση των καταστροφών είπε ότι το κρίσιμο είναι να μην ερημώσει η περιοχή, αναφερόμενος στο πλέγμα των προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθούν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος, Μανώλη Φραγκάκη και άλλους τοπικούς φορείς, ανέφερε ότι οι περισσότερες οικίες της περιοχής δεν μπορούν να λειτουργήσουν, ενώ σε ό,τι αφορά την αμεσότητα εφαρμογής των μέτρων σημειώσε ότι «η γραφειοκρατία, ακόμη και στην ψηφιοποιημένη μορφή, είναι ανίκητη».

«Πρέπει να σκύψουμε στα προβλήματα των πολιτών. Ήρθα μερικές μέρες μετά τον σεισμό γιατί τις πρώτες μέρες λίγα είναι αυτά που μπορούν να γίνουν. Ήρθα τώρα και αυτό που θα κάνουμε είναι να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να μην αφήσει την περιοχή στην τύχη της, να μη γίνει το ίδιο με το Δαμάσι που οι αποζημιώσεις δόθηκαν ένα χρόνο μετά», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε κρίσιμο και το θέμα με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και εργαζόμενους της περιοχής, που δεν έχουν πλέον εισόδημα, και ζήτησε να υπάρξει μέριμνα για εισόδημα έκτακτης ανάγκης μέχρι να αποκατασταθει η κανονικοτητα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήγησε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και νέα ρυμοτόμηση στην περιοχή και δημιουργία νέων κατοικιών σε άλλους χώρους, ενώ έστειλε το μήνυμα πως η πολιτεία πρέπει να σκύψει, ουσιαστικά, δίπλα στους κατοίκους «και όχι να κάνει ένα πέρασμα για τσικουδιά». «Θα δώσουμε μάχη για να μην ερημώσει η περιοχή», πρόσθεσε.

Πολίτες που έχουν πληγεί προσέγγισαν τον κ. Τσίπρα και του εξέφρασαν την απόγνωση στην οποία βρίσκονται, ενώ επιχειρηματίες της περιοχής τον ενημέρωσαν ότι μόνο ένα μικρό μέρος των επιχειρήσεων μπορεί να μπει στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για την αποζημίωση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συνάντησε και μαθητές, οι οποίοι, ήδη, με ανοιχτή επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας, έχουν ζητήσει τη μέριμνα της πολιτείας, διευκρινίζοντας ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας και τηλεκπαίδευσης καλούνται να συνεχίσουν την μαθητική ζωή τους χωρίς σπίτια, ακόμη και για να κάνουν τηλεκπαίδευση, χωρίς σχολεία και με την αγωνία, όπως τόνισαν, για το αύριο και τις οικογένειές τους να επιβαρύνει ακόμη και την ψυχολογική κατάστασή τους, πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις μαθητών που ετοιμάζονται για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε άμεση μέριμνα από το υπουργείο ώστε να ισχύσει ό,τι ίσχυσε και σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές σε σχέση με τη μοριοδότησή τους, για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, ενώ επεσήμανε πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διά ζώσης εκπαίδευση με όποιο τρόπο είναι εφικτός μέχρι την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Μετά το Αρκαλοχώρι, ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στο Χουμέρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, όπου συνάντησε πολίτες που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Μάλιστα, συνομίλησε με πληγέντες που ζουν μέσα σε σκηνές από την πρώτη ημέρα μετά τον σεισμό, οι οποίοι του εξέφρασαν την πρωτόγνωρα τραγική κατάσταση που βιώνουν.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέβη στις Μελέσσες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου επίσης εντοπίζονται εκτεταμένες ζημιές από τον σεισμό, ενώ στη συνέχεια θα παρευρεθεί σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη και των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

