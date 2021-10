Παράξενα

Έφτιαξε περιστρεφόμενο σπίτι για να γλιτώσει την... γκρίνια της γυναίκας του (βίντεο)

Τι λέει ο ερασιτέχνης μηχανικός, που έφτιαξε το περιστρεφόμενο σπίτι, το οποίο μπορεί να αλλάζει… θέα στην διάρκεια της ημέρας.



Ένας άντρας από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη βαρέθηκε να ακούει τη γυναίκα του να γκρινιάζει ότι δεν της αρέσει η θέα από το παράθυρο κι έφτιαξε ένα περιστρεφόμενο σπίτι.

Το κατασκεύασε πάνω σε περιστρεφόμενο άξονα, με αποτέλεσμα να αλλάζει προσανατολισμό κατά την διάρκεια της ημέρας και να έχει διαφορετική θέα.

Το οίκημα βρίσκεται σε μια εύφορη πεδιάδα στη βόρεια Βοσνία κοντά στην πόλη Σρμπατς. Περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα 7 μέτρων που σχεδιάστηκε από τον Βοτζιν Κούσιτς.

Ο 72χρονος Σερβοβοσνιος έφτιαξε το σπίτι μόνος του. Το στερέωσε πάνω σε ένα μηχανισμό περιστροφής εναλλακτικών μικρών ταχυτήτων. Το σπιτι έτσι προσφέρει στη διάρκεια της μέρας διαφορετική θέα, εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και έχει καταργήσει την... συζυγική κρεβατομουρμούρα.

Ο Κούσιτς δεν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση. Εφτιαξε τον άξονα και τον μηχανισμό περιστροφής με ηλεκτρικά μοτεράκια και τροχούς από ένα παλιό στρατιωτικό όχημα.

