Πολάκης – Καλαματιανός: Άρση ασυλίας αποφάσισε η Βουλή

Την άρση της ασυλίας των δυο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.



Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, με 174 ψήφους υπέρ, 97 ψήφους κατά της άρσης ασυλίας και 9 «παρών».

Η άρση ασυλίας του κ. Πολάκη αποφασίστηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, σε ανάρτηση του βουλευτή στο facebook.

Ο Παύλος Πολάκης, πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία, δηλώνοντας εκ προοιμίου ότι «ούτε τον Στουρνάρα ούτε τις μηνύσεις του» φοβάται. Όμως, όπως είπε, είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη η μήνυση του διοικητή της ΤτΕ, είναι μια μήνυση εκδικητική, επειδή έχει ασκήσει κριτική για πράξεις και παραλείψεις του κ. Στουρνάρα.

«Κάνοντας το χατίρι στον Στουρνάρα και αίροντας την ασυλία μου -φοβούμενοι ότι μπορεί να ζητήσει να πληρωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάποιων υπουργών σας και κυρίως του κόμματος σας- κάνοντας το χατίρι του Στουρνάρα, πρέπει να γνωρίζετε ότι ανοίγετε διάπλατα την κερκόπορτα της ποινικοποίησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δημιουργείτε αντισυνταγματικό προηγούμενο φαλκίδευσης της ελευθερίας του λόγου του βουλευτή, το οποίο ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και εναντίον σας στο μέλλον, από μια διαφορετική πλειοψηφία», είπε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.





Άρση ασυλίας και για τον Διονύση Καλαματιανό

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 231 ψήφους υπέρ, 39 ψήφους κατά και 9 «παρών» και την αίτηση άρσης ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανού, η οποία αφορά σε ανώνυμη επιστολή σε βάρος του για τις παραβάσεις της δωροληψίας υπαλλήλου, της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίως κατά την περίοδο που ήταν γενικός γραμματέας στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο Διονύσης Καλαματιανός επισήμανε ότι η εισαγγελική αρχή αναζήτησε τον φερόμενο ως υπογράφοντα και βεβαίωσε ότι αυτό το πρόσωπο δεν ταυτοποιήθηκε και είναι άγνωστο.

«Η εισαγγελία, όπως ειδικά προβλέπεται, δεν μπορεί να προβεί σε καμία άλλη αξιολόγηση του περιεχομένου της καταγγελίας και διαβίβασε τον φάκελο στη Βουλή. Πρόκειται, δηλαδή, ουσιαστικά για μια ανώνυμη επιστολή. Μια ανώνυμη επιστολή με ανυπόστατο, απόλυτα ψευδές και συκοφαντικό περιεχόμενο. Έχει ως μόνο στόχο να δημιουργήσει εντυπώσεις και να προσπαθήσει να με πλήξει ηθικά και πολιτικά», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, o οποίος όμως ζήτησε την άρση της ασυλίας του.

«Ζητώ την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου, διότι επιθυμώ να ξεκαθαρίσει ενώπιον της Δικαιοσύνης αυτή η βρώμικη επίθεση εναντίον μου και να ξεσκεπαστούν ο/οι θρασύδειλοι, που κρυπτόμενοι επιδιώκουν να με πλήξουν με αυτόν το σκαιό τρόπο. Αμέσως μετά την αποκάλυψη της πραγματικής τους ταυτότητας, θα καταστεί εφικτό να υποβάλλω έγκληση, ώστε να τους επιβληθούν οι δέουσες ποινικές κυρώσεις», είπε, μεταξύ άλλων, ο Διονύσης Καλαματιανός.

