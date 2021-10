Οικονομία

ΔΝΤ για Ελλάδα: Πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία. Τι "βλέπει" για το δημόσιο χρέος. Το αποτύπωμα της πανδημίας στο παγκόσμιο χρέος.

Μείωση του δημόσιου χρέους από φέτος και επιστροφή της Ελλάδας στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 προβλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το Ταμείο προβλέπει ότι το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί φέτος στο 10,2% του ΑΕΠ έναντι 10,5% πέρυσι, για να μειωθεί σημαντικά στο 4,3% το 2022 και να συνεχίσει να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια για να φθάσει στο 1,6% το 2026.

Το πρωτογενές έλλειμμα - στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - προβλέπεται να μειωθεί οριακά φέτος στο 7,3% του ΑΕΠ από 7,5% πέρυσι και να μειωθεί δραστικά το 2022 στο 1,3%, ενώ από το 2023 προβλέπεται να καταγραφεί μικρό πρωτογενές πλεόνασμα 0,2%, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια για να φθάσει στο 1,5% το 2026.

Η δημοσιονομική προσαρμογή θα βασισθεί περισσότερο στη μείωση των δημοσίων δαπανών, οι οποίες προβλέπεται να μειωθούν από το 60,7% του ΑΕΠ το 2020 στο 59% φέτος και στο 52,4% το 2022 και να συνεχίσουν να υποχωρούν τα επόμενα χρόνια για να φθάσουν το 48,3% το 2026.

Τα έσοδα του δημοσίου προβλέπεται να μειωθούν ελαφρά το 2022 και το 2023 στο 48,1% του ΑΕΠ από 48,8% φέτος και να υποχωρήσουν στη συνέχεια σταδιακά στο 46,8% το 2026.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης κορυφώθηκε, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το 2020 στο 211,2% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπεται να υποχωρήσει φέτος στο 206,7% και να συνεχίσει να αποκλιμακώνεται στη συνέχεια για να υποχωρήσει το 2026 στο 179,6%.

Το αποτύπωμα της πανδημίας στο παγκόσμιο χρέος

Στη διάρκεια της πανδημίας το παγκόσμιο χρέος - του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πλην τραπεζών - αυξήθηκε κατά 14% στο επίπεδο - ρεκόρ των 226 τρισ. δολαρίων. Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος ανέρχεται στα 88 τρισ. δολάρια ή κοντά στο 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2021 και το 2022 αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο και στη συνέχεια να σταθεροποιηθεί στο 97% του ΑΕΠ.

Το Ταμείο προειδοποιεί για τον κίνδυνο ξαφνικής αύξησης των επιτοκίων στις αναπτυγμένες οικονομίες, ενώ σημειώνει ότι οι κεντρικές τράπεζες κάποιων οικονομιών αναδυόμενων αγορών έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό.

Το Ταμείο σημειώνει ότι οι χώρες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους στις ιδιαίτερες συνθήκες τους, μεταξύ άλλων στο ποσοστό των εμβολιασμών και την ένταση της ανάκαμψής τους αναφέρει το Ταμείο. Σημειώνει, επίσης, ότι πρέπει να ενισχυθεί η αξιοπιστία των πολιτικών τους με μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια που μπορούν να πείσουν τους δανειστές ότι είναι δημοσιονομικά υπεύθυνες και έτσι να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησής τους.

