Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Δεν προκύπτει εμπλοκή συνεργού

Έκλεισε η έρευνα για τη δολοφονία της Καρολάιν. Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχει στα χέρια του ο Ανακριτής.



Περατώθηκε η ανάκριση για την υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν από τον σύζυγο της τον περασμένο Μάιο στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Ο 12ος Τακτικός Ανακριτής που διενήργησε την κύρια έρευνα για την υπόθεση που συντάραξε την κοινή γνώμη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βρετανία από όπου καταγόταν η 20χρονη, φαίνεται να έκλεισε την ανάκριση σε βάρος του προσωρινά κρατούμενου 33χρονου πιλότου που είναι αντιμέτωπος με τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της θανάτωσης ζώου καθώς και με δύο πλημμελήματα που αφορούν την ψευδή καταγγελία που έκανε περί ληστείας και των ψευδών καταθέσεων που έδινε επί σειρά ημερών στην Αστυνομία.

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες στο ανακριτικό γραφείο εκλήθη ο συνήγορος του κατηγορούμενου ο οποίος υπέγραψε το πέρας της ανάκρισης.

Μετά από αυτό η δικογραφία θα εισαχθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο αφού λάβει την εισήγηση Εισαγγελέα θα αποφανθεί με βούλευμα του για την παραπομπή του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες με τα δεδομένα που έχει στα χέρια του ο Ανακριτής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου προσώπου ή συνεργού στη δολοφονία με ασφυκτικό θάνατο της 20χρονης. Από τα τελευταία στοιχεία που ανέμενε ο ανακριτικής από τις άρσεις τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου φαίνεται να μην προκύπτει καμία ένδειξη που θα οδηγούσε είτε σε κλήση του κατηγορουμένου σε συμπληρωματική απολογία είτε σε εστίαση σε συγκεκριμένο θέμα που θα επέβαλε περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης.

Μεταξύ των στοιχείων που ανέμενε ο δικαστικός λειτουργός ήταν σχετικά με τις κλήσεις που έγιναν τη νύχτα της δολοφονίας, αλλά και αναφορικά με την κάρτα μνήμης της κάμερας ασφαλείας στον χώρο του σπιτιού και τον χρόνο απενεργοποίησης της. Ωστόσο, ουδέποτε έλαβε έγγραφο σχετικά με τις κλήσεις αλλά ούτε και από την κινέζικη εταιρία κατασκευής της κάμερας η οποία φαίνεται πως δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του.

Η αξιολόγηση από την άρση του τραπεζικού απορρήτου δεν ανέδειξε κάτι αξιοποιήσιμο για την ανάκριση καθώς αυτά που προέκυψαν ήταν χαμηλόποσες συναλλαγές μέσω των καρτών της 20χρονης και του συζύγου και πατέρα της 11 μηνών κόρης της.

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θέμα της επιμέλειας της μικρής Λυδίας, της κόρης της 20χρονης Καρολάιν που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

