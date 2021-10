Οικονομία

“Ελλάδα 2.0”: Εγκρίθηκαν 36 νέα έργα

Πάνω από 1,3 δισ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έργα. Ποιους τομείς αφορούν. Αναλυτικά στοιχεία.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ένταξη έργων προς υλοποίηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς εγκρίθηκαν 36 επιπλέον έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 δισ. ευρώ. Η έγκριση δόθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Έτσι, από κοινού με τα 12 πρώτα έργα 1,42 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο, οι εντάξεις του Ταμείου αριθμούν σήμερα 48 έργα με προϋπολογισμό 2,76 δισ. ευρώ.

Ο κύριος όγκος των πόρων της δεύτερης δέσμης έργων διοχετεύεται σε έργα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, την ενέργεια, τη δικαιοσύνη, καθώς και τις υποδομές και μεταφορές. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται έργα για έρευνα και καινοτομία, τις δομές φιλοξενίας μεταναστών, τον πολιτισμό, τη δημόσια υγεία, τον τομέα της αγροδιατροφής και τη βελτίωση υπηρεσιών του Δημοσίου.

Αναλυτικά, η δεύτερη δέσμη έργων περιλαμβάνει τα εξής:

Υποδομές και Μεταφορές

Προμήθεια 220 ηλεκτρικών λεωφορείων, με σκοπό την ανανέωση του στόλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τη σταδιακή μετάβαση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην ηλεκτροκίνηση. Προϋπολογισμός: 136,04 εκατ. ευρώ.

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη, με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Προϋπολογισμός που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης: 90 εκατ. ευρώ.

Ενέργεια

Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας- Δ' Φάση: Ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 353,2 χλμ. που θα συνδέσουν τον υποσταθμό GIS του Λαυρίου με τον νέο υποσταθμό GIS Νάξου, μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς των νησιών αυτών. Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στο κρίσιμό ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού και της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών αυτών, διευκολύνει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων καύσης πετρελαίου και την πλήρη αξιοποίηση του άφθονου δυναμικού σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προϋπολογισμός: 164,5 εκατ. ευρώ.

Περιβάλλον - Διαχείριση φυσικών πόρων - Κλιματική κρίση

Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Το έργο αφορά κυρίως στη χρηματοδότηση υλοποίησης δασώσεων και αναδασώσεων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα. Προϋπολογισμός: 248,1 εκατ. ευρώ.

Αντιπλημμυρική θωράκιση: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

στην πόλη του Λουτρακίου , με παρεμβάσεις σε 8 χείμαρρους για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προϋπολογισμός: 24 εκατ. ευρώ .

, με παρεμβάσεις σε 8 χείμαρρους για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. . στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις στα ρέματα και τους χείμαρρους της περιοχής και κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων, που, πέραν του Δήμου Ωραιοκάστρου, θωρακίζουν και περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Κορδελιού- Ευόσμου. Προϋπολογισμός: 15 εκατ. ευρώ.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με αξιοποίηση των υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς:

στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας , όπου θα υλοποιηθούν εγγειοβελτιωτικά έργα στις Παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου. Πρόκειται για την κατασκευή αποχετευτικών, στραγγιστικών- αντιπλημμυρικών έργων για την άρδευση περίπου 35.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας. Προϋπολογισμός: 70 εκατ. ευρώ .

, όπου θα υλοποιηθούν εγγειοβελτιωτικά έργα στις Παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου. Πρόκειται για την κατασκευή αποχετευτικών, στραγγιστικών- αντιπλημμυρικών έργων για την άρδευση περίπου 35.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας. . στην περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης για την ανακαίνιση υφιστάμενου φράγματος και ταμιευτήρων Μπραμιάνου, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λιγιάς και νέου φράγματος Μύρτου. Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ.

Έργα ύδρευσης:

Ύδρευση Νομών Πρέβεζας- Άρτας- Λευκάδας, που περιλαμβάνει έργα υδροληψίας, κατασκευή μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και έργα ταμίευσης για την αποθήκευση και διανομή νερού. Πρόκειται για έργο με υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς αναμένεται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες σε περιοχές των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού και Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου, Λευκάδας και Μεγανησίου στα Ιόνια νησιά, και 'Ακτιου- Βόνιτσας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προϋπολογισμός: 133 εκατ. ευρώ.

Κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων. Αποτελεί ένα κρίσιμο αναπτυξιακό έργο για το νησί της Λέσβου, καθώς θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης της Μυτιλήνης και μεγάλου μέρους του νησιού, κυρίως σε ύδρευση αλλά και άρδευση. Προϋπολογισμός: 106,8 εκατ. ευρώ.

Πολιτισμός

Ανάπλαση του κτήματος Τατοίου: Εγκρίθηκε μια σειρά έργων που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης στον ιστορικό αυτό χώρο, και συγκεκριμένα τα εξής:

Έργα που αφορούν σε δίκτυα βασικών υποδομών, αλλά και έργα λειτουργικότητας του χώρου.

Αναστήλωση και αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου.

Συντήρηση κινητών αντικειμένων και προετοιμασία των αντικειμένων για έκθεση.

Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων.

Συντήρηση και ψηφιοποίηση χαρτώου υλικού.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 39,9 εκατ. ευρώ.

Αναβάθμιση των υποδομών, εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) στα κατά τόπους πωλητήρια και μέσω ψηφιακών εφαρμογών: Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία των εργαστηρίων παραγωγής ακριβών αντιγράφων, τον εκσυγχρονισμό 25 υφιστάμενων πωλητηρίων και την κατασκευή 12 νέων, καθώς και την υποστήριξη του e-shop του Οργανισμού κ.ά. Προϋπολογισμός: 31 εκατ. ευρώ.

Για την προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα εξής έργα:

Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων. Συνολικός προϋπολογισμός: 4 εκατ. ευρώ.

Δικαιοσύνη

Μεταστέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά σε ένα σύγχρονο και ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης Δικαστικό Μέγαρο όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά. Προϋπολογισμός: 64,3 εκατ. ευρώ.

Αγροδιατροφή

Εξωστρεφής Γεωργία: Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αναβάθμιση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών, και συγκεκριμένα: Easy Agro expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, Business intelligence Εισαγωγών-Εξαγωγών, Σύστημα διαχείρισης εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου, Portal Greek Farms για τα ελληνικά προϊόντα. Αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Προϋπολογισμός: 20,7 εκατ. ευρώ.

Οργάνωση και ασφάλεια δομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών

Με στόχο την ασφάλεια, οργάνωση και τον εξορθολογισμό δαπανών στις 32 δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων που λειτουργούν στη χώρα, χρηματοδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση στις 32 δομές της ενδοχώρας τριών επιμέρους συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, και συγκεκριμένα:

Σύστημα τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με την επωνυμία «Ρέα» .

. Σύστημα, με την επωνυμία «Κένταυρος» , για την εποπτεία των δομών.

, για την εποπτεία των δομών. Ειδικό σύστημα, με την επωνυμία «Υπερίων», για την ασφάλεια εισόδου- εξόδου και ταυτοποίηση των φιλοξενούμενων στις δομές.

Έρευνα- Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα

Διασφαλίζοντας τις απαιτούμενες συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, θα χρηματοδοτηθούν 49 ερευνητικά/επενδυτικά σχέδια, και συγκεκριμένα:

13 ερευνητικά έργα που έχουν λάβει Seal of Excellence από το Πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προϋπολογισμός: 18,2 εκατ. ευρώ .

από το Πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. . 36 επενδυτικά σχέδια συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που αναδείχθηκαν από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ. Προϋπολογισμός: 24,7 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, προετοιμάζεται η ένταξη μιας σειράς έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 43,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας : Ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Λαμίας, ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής να πραγματοποιούν τις αναγκαίες θεραπείες στον τόπο κατοικίας τους.

: Ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Λαμίας, ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής να πραγματοποιούν τις αναγκαίες θεραπείες στον τόπο κατοικίας τους. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου : Προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτίριο των Κλινικών του ΠΑΓΝΗ.

: Προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτίριο των Κλινικών του ΠΑΓΝΗ. Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσειο : Ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχουσών κλινικών.

: Ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχουσών κλινικών. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» : Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο.

: Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» : Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας.

: Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» : Ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία, με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμισή τους.

: Ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία, με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμισή τους. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών : Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών.

: Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών. Στέγαση του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και της Ελληνικής Κεντρικής Αρχής Υγείας (ΚΕΣΥ).

και της Ελληνικής Κεντρικής Αρχής Υγείας (ΚΕΣΥ). Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας που αφορά στην ανάπτυξη από τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. των εξής δράσεων:

«Εθνική Στρατηγική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, την Ασφάλεια των Ασθενών και τη Συμμετοχή των Ασθενών στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας»,

«Εθνικός Χάρτης Υγείας»,

«Εθνικές Πολιτικές Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας, Προτύπων, Διαδικασιών, Δεικτών και Κοινού Εθνικού Πλαισίου Αξιολόγησης».

που αφορά στην ανάπτυξη από τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. των εξής δράσεων: «Εθνική Στρατηγική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, την Ασφάλεια των Ασθενών και τη Συμμετοχή των Ασθενών στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας», «Εθνικός Χάρτης Υγείας», «Εθνικές Πολιτικές Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας, Προτύπων, Διαδικασιών, Δεικτών και Κοινού Εθνικού Πλαισίου Αξιολόγησης». Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας που αποσκοπούν στη ανάπτυξη από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) του Ελληνικού Συστήματος DRG (Σύστημα Διάγνωσης Ομοιογενών Ομάδων).

