“Το Πρωινό” - Σακελλαρίου: Ήμουν 10 ημέρες σε κώμα (βίντεο)

Συγκλονίζει ο ηθοποιός, με όσα είπε για την περιπέτεια με την υγεία του, αφού κόλλησε την νόσο των λεγεωναρίων.

Για την περιπέτεια με την υγεία του μίλησε ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη.

Ο Άκης Σακελλαρίου μίλησε για το πόσο άλλαξαν – και για πόσο διάστημα – οι προτεραιότητες του στην ζωή, αφού έμεινε για 10 ημέρες σε κώμα και συνολικά για πολλές εβδομάδες στο νοσοκομείο.

«Ήμουν σε κώμα για 10 ημέρες από μικρόβιο. Ήταν σαν Covid-19 και αυτό», είπε για το διάστημα της ασθένειας του, αφού προσβλήθηκε από την νόσο των λεγεωναρίων.

«Όταν συνήλθα, το πρώτο διάστημα έλεγα να ιεραρχήσω τις αξίες μου, να είμαι πιο χαλαρός, όμως μετά από κάποιο διάστημα, όπως τώρα, μπαίνεις στην τρέλα της καθημερινότητας και το ξεχνάς», είπε απαντώντας στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, κατά πόσον αναθεώρησε τις προτεραιότητές του στην διάρκεια της ανάρρωσης του.

Συμπλήρωσε πως «η πρώτη προτεραιότητα μου ήταν η υγεία και να μην βιώνω τόσο «τρελές» καταστάσεις. Συναισθηματικά η πρώτη προτεραιότητα ήταν η οικογένεια μου και όσο κι αν ακούγεται εγωιστικό, σκέφθηκα και τον εαυτό μου», ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης είπε πως «ισχύει αυτό που λένε ό,τι πρέπει να ζούμε σαν να είναι κάθε μέρα η τελευταία ημέρα της ζωής μας. Το καταλαβαίνεις όταν φτάνεις κοντά στο σημείο να τη χάσεις την ζωή σου».

Ο Άκης Σακελλαρίου αναφέρθηκε και στην παράσταση «Οι μάγισσες του Σάλεμ», του Άρθουρ Μίλερ, που ανεβαίνει στο θέατρο Δημήτρης Χορν.

Ακόμη, ερωτηθείς για τις καταγγελίες για ανθρώπους του Θεάτρου και το κίνημα #MeToo είπε, μεταξύ άλλων, ότι «σαφέστατα προκαλούν θλίψη όλα αυτά. Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη και εκείνη θα μιλήσει», προσθέτοντας ωστόσο ότι «όλο αυτό το πράγμα πήρε μια δυναμική ίσως μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε. Οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να διογκώσουν πολλά πράγματα».

