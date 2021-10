Πολιτική

Εμβολιασμός – Βαρουφάκης: τρίτη δόση για τον ΓΓ του ΜέΡΑ25

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Γιάνη Βαρουφάκη μετά την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Την τρίτη δόση του εμβολίου έκανε σήμερα ο Γιάνης Βαρουφάκης, στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25, μετά τον εμβολιασμό του, έστειλε το μήνυμά του, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Μόλις έκανα την 3η δόση του εμβολίου. Ευχαριστώ το προσωπικό του ΓΝΑ Αλεξάνδρα. Και καλώ, προσωπικά, όλες&όλους να εμβολιαστείτε. Η ανυπακοή μας να στραφεί κατά της ανεύθυνης ολιγαρχικής εξουσίας. Τότε είναι υπεύθυνη. Όχι όταν πλήττει την υγεία, την προσωπική και/ή την δημόσια — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) October 13, 2021

Χθες την Τρίτη δόση έκαναν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Βιασμός 8χρονης: έρευνες προς κάθε κατεύθυνση

“Το Πρωινό” - Σακελλαρίου: Ήμουν 10 ημέρες σε κώμα (βίντεο)

Δολοφονία Καρολάιν: Εξελίξεις με την επιμέλεια της μικρής Λυδίας (βίντεο)