“Game Of Chefs”: 2η ομαδική δοκιμασία την Τετάρτη (εικόνες)

Οι “KITCHEN BATTLES” συνεχίζονται, η αγωνία στην κουζίνα χτυπάει “κόκκινο” και 11 γευσιγνώστες περιμένουν να δοκιμάσουν και να αποφασίσουν για την ασυλία.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε τη 2η Ομαδική Δοκιμασία στη θεματική «Gourmet Street Food», όπου τα άτομα των ομάδων των Άγγελου Λάντου, Βασίλη Μουρατίδς και Άνταμ Κοντοβά, που δεν διαγωνίστηκαν στη 1η Ομαδική Δοκιμασία αυτής της εβδομάδας, θα διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Αυτή τη φορά, κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει σουβλάκι, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά υλικά όπως για παράδειγμα το βασιλικό καβούρι και το ορτύκι.

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες , θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Νίκος Δαλέζιος, Μιχάλης Καλφαγιάννης, Κωστής Χρηστάκης, Λήδα Ζαρκαδά, Ηλίας Αβασκαντήρας, Λευτέρης Τσαϊρίδης, Τάκης Χονδρογιάννης, Καλλιόπη Αναγνωστή, Αγγελική Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Θοδωρής Στάθης.

Ποιος αμφισβητεί την αρχηγία της Φωτεινής Καρακατσάνη;

Ανταποκρίνεται ως αρχηγός ο Βασίλης Σωκιανός;

Ποιους παίκτες επιλέγουν ο Άνταμ Κοντοβάς και ο Βασίλης Μουρατίδης για να μαγειρέψουν και στην 2 η Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας και γιατί;

Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας και γιατί; Είναι ο Γιώργος Κουρκουτάς ο άτυπος αρχηγός της μπλε ομάδας;

Με ποιο μέλος της ομάδας του εκνευρίζεται ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης;

Τι δεν λειτούργησε στη συνταγή της χακί ομάδας και ο Άνταμ Κοντοβάς αναγκάζεται να ακολουθήσει το Plan B; Θα του στοιχίσει αυτό στην ψηφοφορία;

Ποιους παίκτες θεωρούν οι κριτές πιο απόμακρους;

Τι θα δουν, αυτή τη φορά, οι γευσιγνώστες στα πιάτα των 3 ομάδων;

Σε ποια ομάδα θα στοιχίσει το γεγονός ότι ένας από τους γευσιγνώστες θα βρει πλαστικό κομμάτι στο πιάτο του;

Θα κερδίσει για 2η συνεχόμενη φορά η ομάδα του Άγγελου Λάντου;

