Κοινωνία

ΣΕΔΕΑ: Ανοίκειες οι επιθέσεις για τις δημοσκοπήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει.

Την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) προκάλεσαν οι επικρίσεις για την ανάθεση ερευνών από το Δημόσιο σε ιδιωτικές εταιρείες και η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΕΑ, «Για άλλη μια φορά, ο κλάδος των δημοσκοπήσεων έχει βρεθεί εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης και βάλλεται με τρόπο ανοίκειο. Υποστηρίχθηκε πρόσφατα – και δυστυχώς όχι για πρώτη φορά – ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν μπορούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων για λογαριασμό του Δημοσίου. Διατυπώθηκαν, επίσης, καταγγελίες κατά εταιριών μελών του ΣΕΔΕΑ – χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος έλεγχος από τα θεσμοθετημένα όργανα και συνεπώς χωρίς την παράθεση στοιχείων – ότι τάχα διενεργούν δημοσκοπήσεις πέραν κάθε δεοντολογίας.»

«Οι ενέργειες αυτές λυπούν βαθύτατα τον ΣΕΔΕΑ», όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «ιδίως γιατί αναγκάζεται να πει τα αυτονόητα για δεύτερη φορά εντός του έτους».

«Ευελπιστώντας ότι όσα αναφέρονται κατωτέρω θα βρουν ευήκοα ώτα, σημειώνουμε, εκ νέου, ότι:

Η ανάθεση ερευνών από το Δημόσιο σε ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία – όπως αφήνεται να εννοηθεί – αλλά διεθνής νόμιμη πρακτική. Η σχετική δαπάνη στην Ελλάδα είναι μάλιστα πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,3% στην Ευρώπη, 4% στην Ελλάδα σύμφωνα με το Global Market Research Report της ESOMAR για το 2020), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς τα αναγκαία δεδομένα.

Στη χώρα μας, η διενέργεια τέτοιων ερευνών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν 3603/2007, γεγονός που αποδεικνύει ότι όχι μόνον δεν απαγορεύεται η ανάθεση ερευνών αγοράς από το Δημόσιο προς ιδιωτικές εταιρείες αλλά υπάρχει και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πέραν τούτου, έχει συσταθεί και λειτουργεί, βάσει των διατάξεων του Ν 3603/2007, ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο, η “ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ” στην οποία μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης ή φορέας ο οποίος αμφισβητεί τα αποτελέσματα συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Τα πορίσματα ελέγχου που διενεργεί η Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων, διαβιβάζονται προς το Ε.Σ.Ρ., το οποίο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής από το μητρώο φορέων/επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων που οφείλει να τηρεί βάσει νόμου.

Εξ άλλου, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ – οι οποίες αναφέρονται με όλα τους τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του Συλλόγου - ελέγχονται ως προς την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για την έρευνας αγοράς και μέσω του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) και πιστοποιούνται βάσει αυτού. Υπόκεινται δηλαδή οικειοθελώς και σε τακτική βάση στους ελέγχους που προβλέπει ο Ν 3603/2007 για τις εταιρείες που διενεργούν δημοσκοπήσεις και άλλες έρευνες για λογαριασμό του Δημοσίου και των Κομμάτων.

Ο έλεγχος της εξουσίας είναι η ουσία της δημοκρατίας. Το κράτος διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς τόσο για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων όσο και για το σύννομο των συμβάσεων του Δημοσίου. Κατά συνέπεια, ο γνησίως ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε αυτούς. Οτιδήποτε άλλο ερμηνεύεται ως προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο την απονομιμοποίηση μίας καθ’ όλα νόμιμης δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού και άρα στο δημοκρατικό γίγνεσθαι της χώρας μας.

Ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι ευθύς και να ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων. Η εργαλειοποίηση ιδιωτών στο όνομα της πολιτικής αντιπαράθεσης δεν συμβάλλει στο δημοκρατικό γίγνεσθαι και θίγει αναίτια αμέτοχους τρίτους.»

Ειδήσεις σήμερα:

Βλάσσης Μπονάτσος: σαν σήμερα έφυγε ο “αιώνιος έφηβος”

Νορβηγία: Τοξοβόλος σκόρπισε το θάνατο (εικόνες)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 188 σημεία της χώρας