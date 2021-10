Κόσμος

Πούτιν – Φυσικό αέριο: έτοιμοι να δώσουμε στην Ευρώπη όσο μας ζητήσει

Έτοιμη για διάθεση παραπάνω φυσικού αερίου δηλώνει μέσω του Προέδρου της η Ρωσία.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να αυξήσει περαιτέρω τις προμήθειες φυσικού αερίου σε άλλες χώρες και μάλιστα σε τέτοιες ποσότητες, τις οποίες θα ζητήσουν οι εταίροι της, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος κατά την διάρκεια του διεθνούς ενεργειακού συνεδρίου που πραγματοποιείται στην Μόσχα.

«Εάν μας ζητήσουν να τις αυξήσουμε και άλλο (τις προμήθειες φυσικού αερίου), είμαστε έτοιμοι να τις αυξήσουμε και άλλο. Τις αυξάνουμε τόσο όσο μας ζητήσουν οι εταίροι μας. Δεν υπάρχει καμία άρνηση. Καμία» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η Gazprom αύξησε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά 10%, ενώ η Ρωσία στο σύνολό της κατά 15%», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στους κινδύνους που υπάρχουν, αν αυξηθεί η διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω του συστήματος αγωγών της Ουκρανίας, λέγοντας ότι οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες του 80% αν ο αγωγός «σπάσει» και η Ευρώπη τότε θα μείνει χωρίς αυτή την διαδρομή.

Η Gazprom ενδιαφέρεται να συνάψει μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και χάνει στην τιμή σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν στις spot αγορές, δήλωσε ο Πούτιν . «Η Γερμανία δεν αγοράζει τα χίλια κυβικά μέτρα με 2000 ούτε με 1500, αλλά με 250-230, μάξιμουμ 300 δολάρια. Η Gazprom φαίνεται μάλιστα να χάνει, καθώς θα πουλούσε στις spot αγορές 1200 δολάρια τα χίλια κυβικά , ενώ παίρνει 250-300 δολάρια» είπε ο Ρώσος πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπήρξε ούτε ένα περιστατικό, που οι εταιρείες μας να αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν το αιτήματα των εταίρων μας να αυξήσουν τις προμήθειες φυσικού αερίου, ακόμη και όταν αυτές υπερέβαιναν τις συμφωνηθείσες βάσει συμβολαίων ποσότητες».

