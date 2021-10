Life

“The 2Night Show” με… άρωμα γυναίκας την Τετάρτη (εικόνες)

Εκλεκτές καλεσμένες έχει απέναντι του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μαζί υπόσχονται να μας κρατήσουν ξεχωριστή συντροφιά, στον ΑΝΤ1, φυσικά.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την ανανεωμένη Ήβη Αδάμου.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλά για τη μητρότητα και τις υπέροχες αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η κόρη της Ανατολή.

Επίσης, αναφέρεται στη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη και την επιλογή τους να μείνουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και στη μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού, το «Για Σένα» που τραγουδά ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής μαζί με τους «Prestige The Band».

Στην παρέα του «The 2night Show» και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός δεν διστάζει να μιλήσει με ειλικρίνεια για το φαινόμενο της showbiz στην Ελλάδα.

Επίσης, κάνει την αυτοκριτική της και αυτοσαρκάζεται χωρίς δισταγμό, μιλάει για τον έρωτα και την απάτη, και δηλώνει «αιώνια μαθήτρια» αν και καθηγήτρια Θεολογίας.

Τέλος, αναφέρεται στη συνεργασία της με τη Μιμή Ντενίση και καλεί τους τηλεθεατές να δουν την παράσταση «Σμύρνη μου Αγαπημένη» που σπάει τα ταμεία.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30

#The2NightShow

