Οικονομία

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. προσφέρει στους σεισμόπληκτους της Κρήτης

Για ακόμη μια φορά, η εταιρεία στέκεται στο πλευρό συμπολιτών μας, που βρίσκονται σε ανάγκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

"Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., άμεσα ανταποκρινόμενη, για ακόμη μια φορά, στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε πρόσφατα την Κρήτη, προσέφερε βασικά προϊόντα διατροφής στους κατοίκους των πληγέντων περιοχών.

Η εκστρατεία άμεσης βοήθειας της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου & Βιάννου. Η ΓΙΩΤΗΣ προσέφερε συνολικά 26.000 μερίδες Πουρέ Πατάτας, Κρέμας Άνθος Αραβοσίτου, Δημητριακών και Ροφήματος Caotonic.

Η πρωτοβουλία της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. αποτελεί ακόμα μια δράση του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας.

