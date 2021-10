Κοινωνία

Δολοφονία ενεχυροδανειστή στη Δάφνη: ξανά ισόβια στους δράστες

«Ελάφρυνε» η ποινή συγκατηγορούμενης των δραστών, για τους οποίους οι ποινές παραμένουν βαριές.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε και πάλι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στους τρεις βασικούς κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 30χρονου ενεχυροδανειστή Γιώργου Κοτσιλίδη το 2013 στη Δάφνη, ενώ "έσπασε" τα ισόβια της γυναίκας συγκατηγορούμενης τους που είχε παγιδεύσει το θύμα μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μετά από αναίρεση που άσκησε ο Άρειος Πάγος στην απόφαση που εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, το 2018, το οποίο είχε καταδικάσει και τους τέσσερις κατηγορούμενους σε ισόβια και επιπλέον 12 έτη κάθειρξη, για δολοφονία και ληστεία.

Ο Άρειος Πάγος άσκησε αναίρεση της εφετειακής απόφασης όσον αφορά τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης της 31χρονης κατηγορουμένης η οποία καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως το Εφετείο έσφαλε με την καταδίκη της γυναίκας για τη συγκεκριμένη πράξη και θεώρησε πως η 31χρονη πρέπει να δικαστεί εκ νέου για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Το δικαστήριο σήμερα κήρυξε ένοχη την 31χρονη γυναίκα για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και της επέβαλε κάθειρξη 12 ετών ενώ επιπλέον ποινή 5 ετών της επιβλήθηκε για το αδίκημα της ληστείας. Οι συγκατηγορούμενοι της γυναίκας, πλην των ισοβίων καταδικάστηκαν και σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας για την ληστεία, ποινή μειωμένη κατά 2 έτη σε σχέση με προηγούμενη.

Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση συγγενών των κατηγορούμενων που ξέσπασαν σε φωνές και κατάρες στο άκουσμα των ποινών.

