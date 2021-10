Καιρός

Καιρός - “Μπάλλος”: καταιγίδες, χιόνια και χαλάζι την Πέμπτη

Που κα πότε θα είναι ισχυρότερα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Πέμπτη, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπεται κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους αρχικά στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Μακεδονία και βαθμιαία από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, βαθμιαία 6 με 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και βαθμιαία με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους ισχυρές και σποραδικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και από το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στη Μακεδονία και από το μεσημέρι στην Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί, 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία 6 με 7 και το βράδυ στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι με σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, στα βόρεια προβλέπονται ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ενώ στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ριπαίους ισχυρούς ανέμους. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά και αργότερα στην Κρήτη θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια, 6 με 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 6 με 7 και στα πελάγη 8 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα στραφούν στα δυτικά βαθμιαία σε βόρειους, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 με 20 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

