Καραμανλής: προσωρινή άδεια οδήγησης στα 17

Αλλαγές ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ενόψει του νομοσχεδίου που έρχεται στη Βουλή. Πώς θα αποκτάται το δίπλωμα οδήγησης στα 17.

Η δυνατότητα απόκτησης προσωρινής άδειας οδήγησης για νέους 17 ετών, που θα μπορούν να οδηγούν αρκεί να έχουν δίπλα τους έμπειρο οδηγό, δίνεται με το νέο σχέδιο νόμου «Οδηγώντας με ασφάλεια» που έρχεται την επόμενη εβδομάδα προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις άδειες οδήγησης μέσα από τις αλλαγές που επιφέρει στοχεύει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, την ενίσχυση της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας εξέτασης και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

«Βάζουμε φρένο στα φαινόμενα της διαφθοράς κατά την εξέταση των υποψήφιων οδηγών» δήλωσε, σημειώνοντας πως το προηγούμενο νομοθέτημα που είχε φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντί να αναμορφώσει, όπως ισχυριζόταν το σύστημα εξετάσεων, επέφερε μια σειρά προβλημάτων. Το χαρακτήρισε «πρόχειρο» τονίζοντας πως άλλες διατάξεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, όπως ήταν η διάταξη για τις κάμερες που με τα τεράστια προβλήματα που είχε, απέρριψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και άλλες, όπως είπε, οδήγησαν σε ένα απίστευτο τέλμα στην πράξη, με αποτέλεσμα, τον Ιούλιο του 2019 πάνω από 150.000 υποψήφιοι οδηγοί να βρισκόταν όμηροι, περιμένοντας να δώσουν εξετάσεις. Ο κ. Καραμανλής είχε τότε επαναφέρει, όπως είπε, προσωρινά το παλιό σύστημα εξέτασης υποψήφιων οδηγών για να ξεμπλοκάρει επιτέλους η κατάσταση και δεσμεύτηκε για ένα νέο, σύγχρονο σύστημα εξέτασης που να λύνει τα υπάρχοντα προβλήματα και να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Σε ό,τι αφορά τη θέσπιση προσωρινής οδήγησης στους 17χρονους, ο υπουργός τόνισε πως συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ, «θεσπίζουμε τη δυνατότητα προσωρινής άδειας οδήγησης που θα μπορούν πλέον [σ.σ.: οι 17χρονοι] να οδηγούν, αρκεί να έχουν δίπλα τους έναν έμπειρο οδηγό. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να διαθέτει οδηγική εμπειρία πέντε ή περισσότερων ετών, ενώ θα πρέπει και το point system τους ναι είναι κενό, να μην έχει καταγραφεί κάποια σοβαρή παράβαση δηλαδή στο δίπλωμά τους. Οι έως τώρα σκέψεις θέλουν το νέο συνοδευόμενο οδηγό να μπορεί να κυκλοφορεί στα όρια της περιφέρειας κατοικίας του μέχρι να κλείσει τα 18 χρόνια».

«Αν δείτε τα στατιστικά που υπάρχουν για τα τροχαία, θα δείτε ότι σε αυτές τις ηλικίες (τις μικρές) τα νούμερα είναι καλύτερα από άλλες ομάδες. Η λύση που προτείνουμε είναι μια λύση λελογισμένη και που έχει συγκεκριμένους περιορισμούς», ανέφερε υπουργός Μεταφορών. Θα υπάρχει επίσης Τράπεζα θεμάτων θα τις θεωρητικές εξετάσεις ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των γνωστών από πριν ερωτήσεων και απαντήσεων ενώ θα υπάρχουν ειδικές προβλέπεις που θα διευκολύνουν τις εξετάσεις ατόμων με αναπηρία, κωφών και βαρήκοων, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και όσων δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και όσων βρίσκονται σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Καθιερώνεται τελικώς η παρουσία κάμερας εντός των οχημάτων κατά την εξέταση του υποψηφίου οδηγού, καθώς υπάρχει ήδη σχετική έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ οι κάμερες θα ανήκουν στο υπουργείο Υποδομών και θα εγκαθίστανται εντός του οχήματος μόνο για τη διάρκεια της εξέτασης, με στόχο τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας. Το υλικό θα εξετάζεται δειγματοληπτικά, κατόπιν καταγγελίας ή στην περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός προκαλέσει ατύχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Το Σώμα Εξεταστών θα διευρυνθεί, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εξεταστών και να ενισχυθεί ο αριθμός των διενεργούμενων εξετάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης όλων των δημοσίων υπαλλήλων -και όχι μόνο στους υπαλλήλους της Περιφέρειας όπως ισχύει σήμερα-, εφόσον έχει πιστοποιηθεί, να γίνει και αυτός εξεταστής».

«Έτσι σπάμε τα κυκλώματα, ενώ θα έχουμε καλά εκπαιδευμένους και περισσότερους εξεταστές, ώστε να προχωράει και πιο γρήγορα το πρόγραμμα των εξετάσεων», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Διευκρίνισε δε ότι δεν θα υπάρχουν ιδιώτες εξεταστές. Επίσης δημιουργείται ένας νέος θεσμός, οι επόπτες. Αυτοί θα είναι κατ' αρχάς μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας, όσοι το επιθυμούν, οι οποίοι επίσης θα περνούν από ειδική εκπαίδευση και θα λαμβάνουν πιστοποίηση, ώστε στη συνέχεια να μπαίνουν μέσα στο όχημα κατά την εξέταση και να εποπτεύουν τη διαδικασία, είτε δειγματοληπτικά είτε επειδή υπάρχουν υπόνοιες. Εάν δεν μπορεί το προσωπικό της ΕΛΑΣ να καλύψει το έργο αυτό, στο Μητρώο Εποπτών θα μπορεί να εγγραφεί το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος τόνισε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα διασφαλίζει όσο καλύτερα το αδιάβλητο της διαδικασίας και σχολίασε: «Το ακούμε όλοι από τα μαθητικά μας χρόνια πόσο δεν είναι αδιάβλητη η διαδικασία. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα».

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Θέσπιση νέου κατώτατου ορίου ηλικίας για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, ήτοι τα 17 έτη, καθώς και δυνατότητας των υποψηφίων που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις αλλά και στις πρακτικές δοκιμασίες.

Θέσπιση δυνατότητας οδήγησης με συνοδό σε όσους υποψήφιους οδηγούς έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη και ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, όποτε και τους χορηγείται το κανονικό έντυπο άδειας οδήγησης. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις με συνοδό θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (για να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση και κανένα κενό ως προς την εφαρμογή της ρύθμισης).

Ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψήφιων οδηγών, όπως οι οδηγοί που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και που είναι κωφοί και βαρήκοοι, με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή με ήχο, εικόνες, σκίτσα, πραγματικές φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο ακόμα και στη νοηματική γλώσσα.

Αναδιαμορφώνεται και απλουστεύεται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των υποψήφιων οδηγών και κατανόηση θεμάτων καταστάσεων οδικής ασφάλειας, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο σχετικής υπουργικής απόφασης.

Προβλέπεται η διάθεση των ερωτηματολογίων των θεωρητικών εξετάσεων και σε άλλες γλώσσες πέραν της ελληνικής (οι οποίες και θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης), στην ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο καθώς και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Αυστηροποιείται ο έλεγχος της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων και προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος, με τον καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια, ενώ προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για εισαγωγή σε εξεταστικό σύστημα, ήτοι η χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων με τη δυνατότητα ταυτοποίησης δύο παραγόντων μέσω της Ενιαίας Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ενημέρωση υποψηφίων με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού για τη διαδικασία εξέτασης, για την απαγόρευση χρήση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας, οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή έξυπνης συσκευής, όπως ηλεκτρονικά ρολόγια κ.λπ., για την απαγόρευση απομάκρυνσης των υποψηφίων από τη θέση εξέτασής τους για οποιονδήποτε λόγο, πριν από την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης και του τελευταίου υποψηφίου, καθώς και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης (όπως θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση).

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, για τη διενέργεια του οποίου διασταυρώνεται η φωτογραφία που συμπεριλαμβάνεται στο ΔΕΕ του υποψηφίου με ψηφιακή φωτογραφία που λαμβάνεται κατά την είσοδο του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο από κάμερα που χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το σκοπό, διασφαλίζοντας την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδική θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών, καθώς και ειδική θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψηφίων με την προβολή βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα οχήματα και τα κείμενα μεταφρασμένα στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υπότιτλους.

Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιος οδηγούς και οδηγούς να παρακολουθούν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας.