Κοινωνία

ΟΛΜΕ: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με νέες Γενικές Συνελεύσεις και πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο απαντά η ΟΛΜΕ στην απόφαση του Εφετείου για την απεργία-αποχή.

Μετά και την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου, σήμερα το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να καλέσει τις ΕΛΜΕ να πραγματοποιήσουν νέες Γενικές Συνελεύσεις, στις 14 και 15 Οκτωβρίου, προκειμένου ο κλάδος να αποφασίσει τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στις 16 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, συνεχίζει η ανακοίνωση:

δεν έγινε δεκτή η έφεση του ΥΠΑΙΘ που ζητούσε να χαρακτηριστεί η απεργία-αποχή και καταχρηστική, εκτός από παράνομη

που ζητούσε να χαρακτηριστεί η απεργία-αποχή και καταχρηστική, εκτός από παράνομη έκρινε τελεσίδικα παράνομη την απεργία-αποχή

διατάσσει την απαγόρευση της συνέχισης της απεργίας-αποχής και επιδικάζει πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της απόφασης.

Η ΟΛΜΕ διευκρινίζει, ότι «όσοι και όσες έχουν δηλώσει απεργία-αποχή μέχρι και σήμερα δεν έχουν καμία απολύτως ποινή, καθώς μέχρι και την επίσημη επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή στο ΔΣ της ΟΛΜΕ η απεργία αποχή θεωρείται νόμιμη».

Με δεδομένο ότι αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καλεί τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μην συγκαλέσουν συνεδριάσεις των συλλόγων και να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή του άρθρου 97 του 4823/21 αυτήν την εβδομάδα και να περιμένουν τις αποφάσεις του κλάδου.

Επίσης, η ΟΛΜΕ χαιρετίζει «τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση, στην 24ωρη απεργία της Δευτέρας 11 Οκτώβρη (100.000 απεργοί, περίπου 70%) και στις συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα».

Τέλος, καλεί σε μαζική συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ΔΟΕ-ΟΛΜΕ την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Καραμανλής: προσωρινή άδεια οδήγησης στα 17

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου: “Πέφτουν” οι υπογραφές